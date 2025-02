São Paulo repete início de Paulistão dos últimos 3 anos e vê pressão sobre Zubeldía crescer

Após o empate por 0 a 0 com a Inter de Limeira nesta segunda-feira, o São Paulo viu a pressão sobre Luis Zubeldía e o clube crescer neste início de temporada. Com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas - 58% de aproveitamento -, repete o desempenho que teve no Campeonato Paulista desde 2022. Não só isso, mas o trabalho de Zubeldía continua a ser questionado nas redes sociais pela torcida são-paulina.

As críticas pelo desempenho diante da Inter de Limeira se agravam pelo São Paulo ter atuado, durante metade do tempo, com um jogador a mais e pelo rival ser o lanterna da competição até aquele momento - chegou a seis pontos com o empate, ultrapassando Água Santa e Velo Clube. O time tricolor também chegou à segunda partida sem vencer na competição e foi vaiado ao deixar o Mané Garrincha.

Desde 2021, quando foi campeão paulista, o São Paulo não tem um desempenho além dos 58% de aproveitamento nos oito primeiros jogos do Paulistão. Rogério Ceni (2022 e 2023) e Thiago Carpini (2024) comandaram o clube no início das últimas campanhas. Mesmo com a liderança do Grupo C, com 14 pontos conquistados, as vaias em Brasília indicam o fim da paciência com o trabalho do argentino, que está no Brasil desde abril e recebeu propostas para deixar a equipe no final da última temporada.

"Faltou o gol. Tivemos muitas chances de gol, merecíamos a vitória. Se tivesse saído o primeiro gol, faríamos o segundo, terceiro e estaríamos desfrutando a vitória e não amargando o empate, mas não é motivo para desespero", afirmou Zubeldía ao final da partida.

Nem as categorias de base, que estavam sendo pedidas pelos torcedores nos últimos jogos, conseguiram furar a defesa da Inter. Ryan Francisco e Lucas Ferreira, destaque da Copa São Paulo de Juniores, entraram aos 23 minutos da partida, mas pouco conseguiram fazer.

Além do desempenho da equipe em campo, inconstante neste início de temporada, a pressão da torcida pela utilização da base se deve à qualidade do elenco são-paulino. Nas últimas semanas, o clube rescindiu o contrato de empréstimo com Jamal Lewis e caminha para realizar o mesmo com o volante Santi Longo. Rodrigo Nestor e Michel Araújo também já haviam sido negociados no início do ano.

"Temos jogadores que precisam de mais tempo em campo. É preciso calma para utilizar os jogadores mais jovens, que vão ter boas partidas ou não", afirmou o técnico são-paulino. "É tudo parte de um processo. Estamos em um período de preparação", disse, após a partida.