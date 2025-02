Gabriel Veron exalta Neymar no Santos e diz estar em seu melhor momento: 'Fazer um grande ano'

O Santos apresentou nesta terça-feira mais um reforço para a temporada 2025. O meia Gabriel Verón concedeu a sua primeira entrevista como jogador do clube e festejou o fato de ter Neymar como companheiro de time. Na coletiva, ele disse estar em seu melhor momento.

"Estou pronto para fazer um grande ano. As expectativas são as melhores possíveis. Estou chegando para um clube que tem uma camisa muito pesada e quero ajudar da melhor maneira. Temos um grande elenco e faremos uma temporada bastante competitiva. Eu e o Pedro Caixinha conversamos muito. O projeto que o Santos apresentou me motivou muito", afirmou o meia.

Meia com características de armação, mas que também tem fôlego para ajudar na marcação, o atleta afirmou ter pulmão para correr pelo astro da equipe e se colocou à disposição do treinador. "Sempre voltei para marcar e temos um grande jogador (Neymar). Vou me dedicar pelo time e, com a qualidade que tem, o Neymar vai decidir muitos jogos para a gente

O atacante, que no ano passado defendeu as cores do Cruzeiro chega ao Santos por um empréstimo válido até o fim de 2025 junto ao Porto. Com uma breve passagem pelo futebol português, ele explicou os motivos de não ter sido titular em sua passagem pela Europa

"Tive muitas contusões. Infelizmente, por causa das lesões, as coisas não aconteceram e tive pouco tempo dentro de campo para poder ajudar o Porto. Mas agora estou em um bom momento e espero conseguir fazer o meu melhor pelo Santos", afirmou o meia.

Verón chegou como sétimo reforço apresentado pela diretoria. Sobre a situação do clube, que ocupa a terceira posição do Grupo B e está fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, ele disse que o time tem tudo para se recuperar.