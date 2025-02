Ponte Preta inscreve atacante Jeh e volante Rodrigo Souza no Paulistão

A Ponte Preta tem mais dois inscritos para a primeira fase do Paulistão. Nesta terça-feira, o clube de Campinas fechou a lista com o atacante Jeh e o volante Rodrigo Souza, que se recuperam de lesão e ainda não jogaram na temporada. Com isso, o zagueiro Mateus Silva, que também não tinha sido inscrito, é ausência confirmada.

Jeh se machucou em outubro do ano passado e precisou passar por uma cirurgia na coxa direita, não entrando em campo desde então. Em fase final de recuperação, ele pode voltar aos gramados ainda em fevereiro. Já o volante Rodrigo Souza deve aparecer nas próximas partidas. Contratado em dezembro, ele teve uma lesão na pré-temporada, mas já vem treinando com o elenco.

Por fim, Mateus Silva perdeu espaço no elenco após uma polêmica. O jogador cobrou R$ 2,3 milhões da Ponte Preta e pediu liberação imediata por falta de pagamentos e atraso no FGTS e férias. Ele conversou com a diretoria e retirou a ação posteriormente, mas não recuperou o espaço.

Após vencer o dérbi com o Guarani, por 2 a 0, no último domingo, a Ponte chegou a 15 pontos, em segundo lugar do Grupo D, que ainda tem São Bernardo (16), Palmeiras (13) e Velo Clube (5). O time campineiro volta a campo na quarta-feira, às 19h30, quando visita o Mirassol no José Maria de Campos Maia, pela nona rodada.