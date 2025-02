Botafogo-SP bate Red Bull Bragantino, embala 2ª vitória e se afasta da ameaça de queda

Uma partida abriu a nona rodada da fase de grupos do Paulistão na noite desta terça-feira. O Botafogo fez jus ao fator casa mais uma vez para embalar a segunda vitória seguida e distanciar da ameaça de rebaixamento. Na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, recebeu e venceu o Red Bull Bragantino, pelo placar de 1 a 0, com gol de Leandro Maciel ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Botafogo foi aos dez pontos e aparece na terceira colocação do Grupo A, que tem o Corinthians como líder e já classificado com 22, e o Mirassol com 16. O Red Bull Bragantino, por sua vez, perdeu a chance de embalar e segue na lanterna do Grupo B com oito pontos, mas ainda segue vivo na briga por uma vaga no mata-mata.

O primeiro tempo começou em ritmo lento e aos poucos, as equipes foram se soltando e indo ao ataque. A primeira boa chance ocorreu pelos lados do Botafogo, aos 20 minutos, quando Douglas Baggio fez uma ótima jogada, invadiu a área e bateu cruzado, parando em boa defesa do goleiro Cleiton. Já aos 36, Leandro Maciel quase fez um golaço do meio-campo, de cobertura, mas o chute acabou acertando o travessão.

Enquanto o Red Bull Bragantino tentava responder, o Botafogo inaugurou o placar aos 38 minutos. Leandro Maciel pegou a sobra de um escanteio e soltou o pé de fora da área. A bola ainda quicou na frente do goleiro Cleiton e morreu no fundo da rede, sem chances para o adversário. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas terminou com a vitória parcial magra dos donos da casa.

Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino fez uma verdadeira blitz em busca do empate, nos primeiros minutos do segundo tempo. A melhor chance saiu aos 17. Henry Mosquera fez uma jogada rápida pela direita, limpou a marcação e bateu cruzado, mas João Carlos fez a defesa em dois tempos.

Aos 27, foi a vez de Lucas Evangelista ter sua chance, em um chute de fora da área, mas mandou por cima do gol. Enquanto isso, o Botafogo se defendia como podia para segurar a vitória. E, assim aconteceu até o apito final.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 10ª rodada da fase de grupos do Paulistão. No sábado, o Botafogo visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, às 16h, em Campinas. Mais tarde, às 20h30, o Red Bull Bragantino recebe o Noroeste, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

BOTAFOGO - João Carlos; Jonathan Cafu (Wallison), Ericson, Edson, Alisson Cassiano e Gabriel Risso; Sabit Abdulai, Leandro Maciel (Jean Victor) e Douglas Baggio (Jean Mangabeira); Alexandre Jesus (Pablo Thomaz) e Silvinho (Alejo Dramisino). Técnico: Márcio Zanardi.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes (Thiago Borbas); Gabriel (Jhon Jhon), Lucas Evangelista, Matheus Fernandes (Gustavinho) e Vinicinho (Laquintana); Eduardo Sasha e Isidro Pitta (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra.

GOL - Leandro Maciel, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alisson Cassiano (Botafogo-SP) e Lucas Cunha (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário.

RENDA - R$ 77.620,00.

PÚBLICO - 3.489 total.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).