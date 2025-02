Dois jogadores saem de ambulância após sustos em partida do Campeonato Paranaense

O volante Jacy, do Operário de Ponta Grossa, causou preocupação durante a partida do time contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense, na noite desta terça-feira. O atleta caiu no gramado passando mal e precisou sair de ambulância após receber atendimento. Ele já teve alta hospitalar. Depois, Thalisson, do Coritiba, que precisou ser levado ao hospital por um choque na cabeça.

Segundo o Operário, Jacy sentiu náuseas e teve dificuldade para respirar antes de cair. Entretanto, ele não chegou a ficar inconsciente. O médico do clube fez o primeiro atendimento e não verificou lesão. O jogador passará por exames para verificar o motivo do mal-estar.

A partida estava com 31 minutos do primeiro tempo, e o Operário ocupava o campo de ataque. O jogo ficou parado por apenas seis minutos. No começo do segundo tempo, o zagueiro Thalisson disputou uma bola com o atacante Kleiton. Os dois bateram cabeça, e o defensor se deu pior. Ele sentiu dores e precisou ser retirado de ambulância.

Conforme o Coritiba, Thalisson se manteve consciente e conversando com seus familiares. O jogador passará por exames e ficará em observação nas próximas horas.

O duelo era um confronto direto pela liderança do Estadual. No fim da primeira etapa, o Coritiba abriu o placar com Lucas Ronier. Aos 33 minutos do segundo tempo, porém, Rodrigo empatou para o Operário.

Com o empate, o time de Ponta Grossa assume a liderança do Paranaense, com 19 pontos. O vice é o Athletico-PR, que tem 18. O Coritiba é o terceiro, com 17.