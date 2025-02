Corinthians tenta vencer 1º clássico do ano e Santos espera mais de Neymar

Corinthians e Santos se enfrentam a partir das 21h35 desta quarta-feira, na Neo Química Arena, em clássico que será o primeiro de Neymar em seu retorno ao futebol brasileiro. Classificado antecipadamente às quartas de final, após vencer o São Bernardo por 2 a 0 no domingo, o time da capital vai a campo mais leve que o rival do litoral, ainda na expectativa de ver a grande contratação do ano alcançar a melhor forma.

Neymar nunca perdeu um jogo no estádio corintiano, mas só jogou lá pela seleção brasileira, com cinco vitórias em cinco partidas. Como encerrou a primeira passagem pelo Santos em 2013 e a arena foi inaugurada em 2014, não chegou a duelar com o rival em Itaquera.

No retrospecto contra o Corinthians, soma seis vitórias, cinco empates e oito derrotas em 19 partidas. A lista tem partidas decisivas, como a semifinal da Libertadores de 2012 e as finais do Paulistão de 2009 e 2013, todas com vantagem da equipe corintiana. O atacante santista, contudo, levou a melhor na decisão do Estadual de 2011.

O Santos ainda não venceu com Neymar em campo, e também não perdeu. Empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP, partida na qual o jogador entrou logo após o intervalo, e por 0 a 0 com o Novorizontino, em que começou como titular e teve 75 minutos em campo. No clássico, não é certo se começará jogando, pois está submetido a uma rotina especial de controle de carga.

"O Neymar, quer eu, quer ele e queremos todos nós é que ele tenha uma sequência de jogos. Dado o ritmo do jogo, o posicionamento do jogo e não sentir nada, teve mais 15 minutos do que estava planejado. Mas tem ritmo de jogo? Ainda não", disse o técnico santista Pedro Caixinha após o duelo com o Novorizontino. "O compromisso que temos é que isso não pode ir até o limite em que quebre. Temos que ser cuidadosos."

A sequência de empates deixou o Santos fora da zona de classificação do Grupo B, em terceiro lugar, com os mesmos nove pontos da vice-líder Portuguesa e a um ponto do líder Guarani.

A disparidade é muito grande em relação à campanha feita até aqui pelo Corinthians, dono de 22 pontos, líder do Grupo A e com vaga garantida nas quartas de final. O time do técnico Ramón Díaz ainda precisa, contudo, mostrar mais força em clássicos, já que os únicos jogos que não venceu no Paulistão foram justamente o empate por 1 a 1 com o Palmeiras e a derrota por 3 a 1 para o São Paulo.

Para buscar a primeira vitória em clássico no ano, Díaz terá o retorno de Yuri Alberto, novamente à disposição após cumprir suspensão por ter sido expulso no Dérbi. Com isso, a dupla de ataque deve ser formada por Yuri e Memphis Depay.

Há a chance de Rodrigo Garro começar jogando, após fazer, contra o São Bernardo, seu primeiro jogo da temporada. O argentino, que se envolveu em um acidente de carro durante as férias, não vinha jogando por causa de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SANTOS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, Carrillo, Alex Santana e Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.

SANTOS - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Léo Godoy, Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).