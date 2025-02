Flamengo e Botafogo revivem a decisão da Super Copa Rei pela Taça Guanabara

Ainda na memória com as imagens da decisão da Supercopa Rei, Flamengo e Botafogo irão se reencontrar em jogo atrasado válido pela sétima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. O Maracanã recebe o clássico, nesta quarta-feira, a partir das 21h30, com um ar de revanche, apenas dez dias após a vitória flamenguista por 3 a 1, no Mangueirão, em Belém (PA).

O duelo reúne dois times que chegam após resultados ruins no Estadual. Na última rodada, o Flamengo empatou por 0 a 0 com o Fluminense, no clássico Fla-Flu, enquanto o Botafogo perdeu por 2 a 0 para o Madureira.

Com a classificação para a próxima fase encaminhada, o Rubro-Negro é o segundo colocado, com 14 pontos, e pode assumir a liderança se vencer. Atingiria os mesmos 17 pontos do Volta Redonda, porém, já está na frente no saldo de gols: 12 a 1. Por outro lado, o Glorioso está em sexto lugar, com 12 pontos, e corre riscos de ficar de fora das semifinais.

O Flamengo irá para o clássico sem o lateral-esquerdo Alex Sandro, que segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. No Fla-Flu, ele deixou o campo ainda no primeiro tempo alegando dores, e teve o problema constatado após a realização de exames médicos no CT Ninho do Urubu. Deve ficar duas semanas de fora.

O setor é o grande problema de Filipe Luís neste momento. Além da ausência de Alex Sandro, o treinador tem Ayrton Lucas como dúvida, reserva imediato. Ele sofreu um trauma no joelho esquerdo no último jogo e vem se queixando de dores, inclusive não treinou no campo nesta terça-feira. Com os possíveis desfalques, Léo Pereira pode ser improvisado no setor com a possível entrada de Danilo no meio da defesa.

Por outro lado, o time terá o retorno dos meias Arrascaeta e De La Cruz. Os uruguaios foram preservados na última rodada e ficaram treinando para estarem aptos fisicamente.

Filipe Luís falou que o Carioca não é a sua prioridade, sinalizando que pode fazer novas alterações de olho na sequência da temporada e na preservação de alguns atletas, visando evitar um desgaste físico maior.

"Estamos tentando controlar a carga para não fazerem dois jogos seguidos. Queremos que eles cheguem bem no Brasileirão. Não vou matar ninguém no Carioca. Se isso custar meu trabalho, azar. Quero ganhar, não é desculpa. Os jogadores que jogarem são mais que o suficiente para ganhar", ressaltou Filipe Luís.

O Botafogo também tem alguns desfalques. Em recuperação após sofrer um trauma no joelho esquerdo na última quinta-feira, contra o Nova Iguaçu, o zagueiro Bastos não estará disponível no clássico. Embora já tenha feito sua estreia, David Ricardo não foi regularizado em tempo hábil, pois o jogo é atrasado. Portanto, não será opção. Serafim, revelação da base, deve ser o substituto do angolano.

O atacante Artur, que ficou de fora contra o Madureira, seguirá longe dos gramados. O atleta também se lesionou contra o Nova Iguaçu, sendo diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. Com a sua ausência, Rafael Lobato e Yarlen disputam uma vaga no ataque.

Reservas na última partida, o zagueiro Alexander Barboza, os volantes Marlon Freitas e Gregore, além dos atacantes Igor Jesus e Matheus Martins irão voltar ao time titular. O goleiro John, o lateral-direito Vitinho e o meia Savarino, que não foram relacionados contra o Madureira, também devem ser escalados. Ou seja, o interino Carlos Leiria vai escalar a sua força máxima.

"Criamos um plano para treinar os jogadores. Em um primeiro momento, aumentamos a minutagem deles para, num segundo momento, eles terem semanas inteiras. É por isso que alguns não jogaram (contra o Madureira). Temos que entregar resultados, mas devemos cuidar da saúde física dos jogadores", disse Leiria.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Serafim, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria (Interino).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).