Durant alcança marca especial na NBA, mas Suns perdem dos Grizzlies em casa

Kevin Durant foi a estrela e o cestinha da partida em Phoenix. Empolgou a torcida e alcançou marca histórica em pontuação na NBA. Mas não evitou a derrota dos Suns para o Memphis Grizzlies por 119 a 112, na noite desta terça-feira. O revés, contudo, não ofuscou o feito do pivô de 36 anos.

Com seus 34 pontos, Durant se tornou o oitavo jogador da história da liga a superar a marca de 30 mil pontos. O feito foi obtido ainda no terceiro quarto, ao converter um lance livre. O jogador dos Suns se juntou a lendas como LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki e Wilt Chamberlain no clube dos 30 mil pontos. Julius Erving também atingiu a marca ao combinar seus pontos marcados na NBA e na ABA, entidade que precedeu a própria NBA.

"É uma verdadeira honra estar na mesma categoria que esses jogadores que ajudaram a moldar o jogo e o impulsionaram", disse Durant. "Esse sempre foi meu objetivo: tirar o máximo de mim mesmo todos os dias, tirar o máximo de minha carreira. Para ser mencionado com esses caras, devo estar fazendo algo certo."

Durant soma dois títulos de NBA no currículo, em 2017 e 2018. Nas duas finais, foi eleito o MVP da disputa. Em 2014, havia sido escolhido o MVP da temporada. Em sua 17ª temporada na competição, o astro continua relevante, com números de destaque, como a marca de 30 mil pontos, e a 15ª convocação para o All-Star Game.

"É especial para todos que o cercam todos os dias", disse o técnico do Suns, Mike Budenholzer. "Acho que ficamos impressionados com ele, com a maneira como vem trabalhar, o tempo que dedica, a atenção aos detalhes, o esforço. Isso se traduziu em 30.000 pontos. Ele é simplesmente um jogador especial e um ser humano especial."

Apesar do esforço do pivô, os Suns sofreram a segunda derrota seguida. Os Grizzlies foram liderados pela dupla formada por Ja Morant e Desmond Bane, responsáveis por 26 e 20 pontos, respectivamente. Jaren Jackson Jr. ajudou com 17, mantendo o bom momento da equipe na temporada regular.

Os Grizzlies ocupam a vice-liderança da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 17 derrotas, atrás apenas do líder Oklahoma City Thunder (43/9). Já os Suns figuram no 11º posto, com 26/27, fora da zona de classificação ao play-in, a repescagem dos playoffs.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 103 x 106 Toronto Raptors

Indiana Pacers 115 x 128 New York Knicks

Chicago Bulls 92 x 132 Detroit Pistons

Phoenix Suns 112 x 119 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Indiana Pacers

Boston Celtics x San Antonio Spurs

New York Knicks x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Houston Rockets x Phoenix Suns

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies