Guardiola analisa derrota do City e admite instabilidade do time: 'Não consigo achar soluções'

A derrota do Manchester City para o Real Madrid nos primeiro jogo dos playoffs da Liga dos Campeões foi mais um duro golpe para o técnico Pep Guardiola assimilar neste ano em que a instabilidade tem sido a principal marca da equipe na temporada. Ao comentar o revés para o rival espanhol, ele disse não ter explicações para justificar a virada de 3 a 2 nos acréscimos.

"É algo que aconteceu muitas vezes. E se acontece muitas vezes é porque não consigo achar soluções. A verdade é que não somos suficientemente estáveis. Temos que olhar para nós mesmos", afirmou o treinador.

No histórico da partida, a equipe inglesa, que contou com o apoio de seu torcedor no Etihad, esteve à frente do marcador por duas vezes. O empate de 2 a 2 aconteceu aos 40 minutos da etapa final e o gol da virada foi marcado por Bellingham.

Na coletiva, o treinador catalão valorizou a fase atual do Real Madrid, mas afirmou que não vem conseguindo recolocar o Manchester City no caminho das vitórias.

"Foi o ano em que o Real Madrid esteve melhor", disse. "Nós tínhamos um bom resultado e deixamos passar. Quando se vence por 2 a 1, você não sabe se avança ou recua. Os jogadores tomaram as decisões no momento e às vezes não dão certo. Somos uma equipe extraordinária, mas no momento não consigo lidar com essa situação", declarou.

Além de ter a situação complicada para confirmar sua permanência na Liga dos Campeões (precisa de uma vitória por dois gols de vantagem no Santiago Bernabéu para se classificar às oitavas), a sua equipe tem sido apenas coadjuvante no Campeonato Inglês. O City contabiliza 41 pontos e aparece na quinta colocação. Líder isolado, o Liverpool ostenta 56 na tabela.