Preocupado com Neymar, Santos desiste de mandar jogo no Allianz Parque por gramado sintético

Apesar de Santos e Palmeiras terem chegado a um acordo pelo empréstimo do Allianz Parque para a partida contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, o clube alvinegro voltou atrás por causa de Neymar. Nesta semana, o presidente Marcelo Teixeira revelou que a saúde do camisa 10 - que ainda não está 100% após longo período afastado do futebol - e o gramado sintético foram impeditivos para selar o acordo.

"Nós tivemos uma questão envolvendo a recuperação do Neymar. A tendência é que a gente consiga dar mais rodagem ao Neymar para que, em um futuro breve, nós optarmos para jogar em grama sintética", afirmou Marcelo Teixeira ao canal BandSports. "Comissão técnica, com departamento médico e de fisioterapia, todos ali juntos entenderam que, neste momento, era necessário ter uma precaução para não expor o jogador à grama sintética."

Desde que chegou ao Santos, o clube discute possibilidades para levar o Neymar a outros estádios de São Paulo. Neo Química Arena, MorumBis, além do Allianz Parque, entraram na mira da diretoria. Esta partida do Água Santa, com o fim das tratativas para a utilização do estádio palmeirense, continua na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

"A grama do Allianz, assim como outras, é de boa utilização. Mas, quando já tínhamos organizado junto ao Palmeiras e organizado até junto à Federação Paulista a tentativa de transferência, veio esse parecer do departamento médico e de todo o estafe da saúde para que a gente tivesse uma precaução", afirmou o mandatário santista.

O Santos tem, desde o último ano, um acordo com o Pacaembu para mandar partidas no estádio. Pela limitação de público em 20 mil pessoas, o clube entende que o espaço ainda não é adequado para acomodar o torcedor santista. Além disso, assim como o Allianz Parque, a grama no local é sintética - adotada pela concessionária que administra o Pacaembu após a reforma.

Sem estádios no capital paulista, o Santos também recebeu propostas de outros Estados para mandar suas partidas nesta temporada. Entre elas, estão as cidades de Brasília (que recebeu, recentemente duelos do Palmeiras e do São Paulo), Cuiabá e Manaus. Entretanto, elas foram recusadas pela comissão técnica em função do desgaste físico que o elenco teria nesse deslocamento.

Nesta quarta-feira, o Santos enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro clássico de Neymar desde que retornou ao País. Na última partida, contra o Novorizontino, o camisa 10 foi titular no duelo.