Jornal argentino se impressiona com Fonseca e destaca vitória em Buenos Aires: 'Brasil 'copou''

A grande performance de João Fonseca em sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires não encantou apenas a torcida argentina nesta quarta-feira. A boa vitória sobre o local Tomas Martin Etcheverry também rendeu elogios por parte da imprensa do país vizinho. O tradicional jornal Olé exaltou a performance do brasileiro, destacou a presença de uma pequena torcida brasileira nas arquibancadas e disse que Fonseca "copou" na estreia.

"Brasil 'copou' a Argentina: com sua própria torcida, Fonseca mostrou seu potencial e cativou os torcedores", disse o periódico no título da matéria sobre a vitória do brasileiro de apenas 18 anos. O Olé também afirmou que, apesar da idade, o carioca já "causa sensação".

Na estreia, Fonseca venceu o atual 44º do mundo por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h25min de confronto. O triunfo garantiu seu lugar nas oitavas de final, quando enfrentará outro tenista da casa, Federico Coria, atual 115º do ranking.

O Olé também destacou o clima de Copa Davis na partida, disputada na quadra central, batizada de Guillermo Vilas, em homenagem à lenda argentina do tênis. "Houve um 'duelo' entre torcedores argentinos e brasileiros", escreveu o jornal. "E embora 90% das arquibancadas estivessem com o jogador de La Plata, a verdade é que os torcedores de amarelo se fizeram sentir."

A torcida brasileira foi representada por oito integrantes de uma modesta "organizada", vestidos de amarelo, cada um com uma letra do sobrenome do tenista: Fonseca. Outro trazia a mensagem "Aqui é Brasil! Vamoo" estampada na camiseta de mesma cor. A frase foi dita pelo próprio tenista após vencer o russo Andrey Rublev, então número nove do mundo, em sua estreia na chave principal do Aberto da Austrália.