Atlético-MG fecha com Rony após intervenção do Palmeiras e aguarda o atacante

Depois de irritar Leila Pereira ao negociar com o Atlético-MG e o Vasco ao mesmo tempo e não cumprir sua palavra, Rony se acertou com o clube mineiro. O atacante é aguardado nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, para exames médicos e assinatura do contrato de três anos.

Foi determinante para o acerto a intervenção do Palmeiras, que fez Rony honrar sua palavra e manter o acordo que havia feito com o Atlético. Ele tinha comunicado o Palmeiras na terça-feira à noite que tinha aceitado a proposta do time mineiro após conversar com o técnico Cuca, que pediu sua contratação.

O jogador até pediu para ser liberado do treinamento desta quarta-feira no CT para acertar os últimos detalhes. Só que também negociou com o Vasco sem avisar o Palmeiras, que se irritou e resolveu entrar na negociação para fazer o atleta cumprir o acordo. "O Palmeiras foi firme nessa conosco", disse ao Estadão uma pessoa ligada à diretoria do Atlético.

Rony e seu empresário, Hércules Júnior, que também é pai do atacante, então comunicaram ao Atlético de que o negócio está fechado. A equipe mineira pagará 6,5 milhões de euros pelo jogador.

Dias trás, Fluminense e Santos chegaram a demonstrar interesse em Rony. No caso do time carioca, o Palmeiras estava interessado em concretizar a transferência, mas o atacante recusou a oferta.

Rony não vinha sendo utilizado pelo técnico Abel Ferreira. No domingo, durante o empate por 1 a 1 com o Água Santa, na Arena BRB Mané Garrincha, foi relacionado pela primeira vez na atual temporada e entrou no segundo tempo.

Ele deixará o Palmeiras após cinco anos. O atleta chegou em 2020, ano em que o clube desembolsou R$ 28 milhões por 50% dos direitos do jogador - a outra metade é dividida entre Athletico-PR e o próprio atacante. Em cinco temporadas, marcou 70 gols em 284 partidas.