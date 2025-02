CSO do Atlético-MG revela negociação com Rony e aponta empréstimo de Fuchs e Caio Paulista

Paulo Bracks, CSO (Chief Sports Officer) do Atlético-MG, explicou, nesta quarta-feira, como foi a negociação para a contratação do atacante Rony, junto ao Palmeiras. O pronunciamento foi feito após a vitória atleticana, por 3 a 0, sobre o Itabirito, no Mineirão ,por 3 a 0, resultado que garantiu a equipe nas semifinais do Campeonato Mineiro.

"Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta. Tivemos um acordo com o jogador. Hoje iniciamos a troca de minutas. Acompanhei pela imprensa o possível acerto com outro clube. Em nenhum momento, nós questionamos o desfecho dessa negociação. Estávamos tranquilos. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação. Deixou claro isso para mim hoje. Ainda não é jogador do Atlético, falta exame médico, assinatura de contrato", disse o dirigente.

"A honradez da palavra, a segurança no negócio. As palavras das pessoas valem. Estamos felizes de estarmos próximos dessa contratação. É uma contratação de impacto. O Atlético não entra em leilão em nenhuma negociação", continuou Bracks.

A contratação de Rony gira em torno de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). O Palmeiras fica com 50%, o Athletico-PR com 35% e Rony receberá 15%.

O CSO confirmou também a troca do zagueiro Bruno Fuchs pelo lateral-esquerdo Caio Paulista até o ginal da temporada. "Com o Palmeiras, estamos perto de concluir o empréstimo do Bruno Fuchs, que tiramos da relação, e a vinda do Caio Paulista. Até 28 de fevereiro, temos a janela aberta para entradas e saídas. Continuamos ativos no mercado, sendo pontuais, com responsabilidade."