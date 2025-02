Neymar elogia torcida do Corinthians após derrota e critica bola do Paulistão: 'Muito ruim'

Neymar foi derrotado com o Santos em seu primeiro clássico na volta ao futebol brasileiro, nesta quarta-feira, contra o Corinthians, e sua principal bronca foi contra um personagem inusitado, mas bastante importante dentro da partida: a bola.

O camisa 10 santista criticou duramente o modelo utilizado no Campeonato Paulista, da Penalty. "Acho que fizemos um bom jogo, acima dos outros. Foi um detalhe. Clássico é assim. Mas, com todo respeito à Penalty, que é a patrocinadora do bola, acho que precisa melhorar um pouco mais essa bola. Outro dia o Filipe Luís falou, e concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem de melhorar um pouquinho mais para ajudar nosso campeonato", disse o astro, mencionando o técnico do Flamengo.

O modelo da bola utilizado no Paulistão, a S11 Ecoknit, é o mesmo do Campeonato Carioca deste ano. Além do comandante flamenguista, o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, também fez críticas ao instrumento de jogo. "Gostaria que vocês perguntassem para os jogadores, para os jogadores de todos os times também. Essa bola da Penalty é horrível. Eu tive a oportunidade de jogar com ela e agora estou vendo eles sofrerem também", disse o ex-lateral-esquerdo e atual treinador do Flamengo após vitória sobre o Volta Redonda, em 25 de janeiro.

A Federação Carioca de Futebol saiu em defesa da Penalty e a própria empresa emitiu uma nota se justificando. "A Penalty reafirma seu compromisso com a qualidade das bolas e a alta performance necessária para atender os atletas dentro dos mais rigorosos critérios. A S11 Ecoknit segue todos os parâmetros exigidos pela Fifa, conforme o Quality Programme for Footballs, e possui o selo máximo da entidade, o FIFA Quality Pro", declarou a marca em comunicado.

Neymar foi titular contra o Corinthians e deixou o gramado no meio do segundo tempo, vaiado e xingado pela torcida da casa. O atacante chegou a aplaudir o público e mandar beijos irônicos na ida para o banco de reservas. Depois da partida, no entanto, elogiou os corintianos.

"É sempre muito bom jogar nesse estádio, é a primeira vez que venho aqui com o Santos. A gente sabe da dificuldade de jogar aqui, conhece a torcida do Corinthians, uma das maiores do Brasil. Uma torcida que empurra, que não para. Respeito total por eles", disse o atleta.