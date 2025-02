Ameaçado, Palmeiras visita Inter de Limeira e tenta se recuperar de tropeços no Paulistão

O Palmeiras corre o risco de cair na primeira fase no Paulistão. Cambaleante neste início de temporada, o time treinado por Abel Ferreira tem de vencer a Inter de Limeira nesta quinta-feira para que a chance de se classificar volte a subir. A bola rola às 19h30, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

O atual tricampeão paulista é apenas o terceiro colocado do Grupo D. Tem 13 pontos, fruto de três vitórias e quatro empates, e está atrás de São Bernardo e Ponte Preta. Corre risco real de não avançar para o mata-mata do Estadual pela primeira vez em 15 anos. "Os jogos que restam são muito importantes para nós e temos de ganhar, sabemos disso", reconheceu o atacante uruguaio Facundo Torres.

Incapaz de ganhar de Água Santa e Bragantino, times que são lanternas de suas chaves, o Palmeiras não se encontrou ainda em 2025. Tem jogado mal e tropeçado muito. O desempenho ruim e os tropeços não farão Abel Ferreira modificar seu plano de rodar o elenco e usar todos os atletas do curto plantel que achar necessário, segundo garantiu o treinador.

"Sei que tenho mexido muito na equipe, mas não vou matar meus jogadores pelo calendário", justificou ele. Suspenso, o treinador não estará à beira do gramado. Um de seus auxiliares comandará a equipe.

"Para mim, que sou novo e estou conhecendo os companheiros, é bom jogar com diferentes jogadores para conhecer a todos melhor', disse Torres, um dos três reforços contratados para a temporada.

Vieram poucos e saíram muitos. O elenco, agora, curto, perdeu oito atletas: Dudu, Lázaro, Gabriel Menino, Vitor Reis, Zé Rafael, Atuesta, Rômulo e Rony, este que é esperado nesta quinta-feira para assinar contrato com o Atlético Mineiro.

A semana é decisiva. Até domingo, o Palmeiras pode estar perto de ser eliminado ou de volta à zona de classificação. Depois da Inter, o time tem o São Paulo pela frente no Choque-Rei marcado para domingo, no Allianz Parque.

O Palmeiras está invicto há 11 partidas jogando fora da cidade de São Paulo, desde setembro do ano passado - são oito vitórias e três empates. Atuando em Limeira, no interior paulista, a invencibilidade é de 10 partidas, todas no Major Sobrinho. O último tropeço foi diante dos donos da casa, pela fase de classificação do Campeonato Paulista de 1986.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X PALMEIRAS

INTER DE LIMEIRA - Igo Gabriel; Eduardo, Carlão e Alysson; Felipe Albuquerque, Bernardo Lemes, Marlon e Juninho; Albano, Rhuan e Alex Sandro. Técnico: Márcio Fernandes.

PALMEIRAS - Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão. Técnico (auxiliar): João Martins.

ÁRBITRO: Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO: 19h30.

LOCAL: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.