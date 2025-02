Em Brasília, São Paulo tenta voltar a vencer contra Velo Clube, que viaja de avião pela 1ª vez

O São Paulo encara o Velo Clube, nesta quinta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, na Arena BRB Mané Garrincha. O desafio é voltar a vencer, o que não acontece há dois jogos - uma derrota para o Red Bull Bragantino e um empate com a Inter de Limeira. Já o time de Rio Claro briga contra o rebaixamento, como vice-lanterna da classificação geral.

Luis Zubeldía sofre com pressão após dois resultados ruins em que o grupo são-paulino não jogou bem. Ainda assim, o São Paulo tem situação confortável no Grupo C e dificilmente ficará fora do mata-mata. O objetivo é 'fazer as pazes' com a torcida, que vaiou o time ao final da última partida.

"Faltou o gol. Tivemos muitas chances, merecíamos a vitória. Se tivesse saído o primeiro gol, faríamos o segundo, terceiro e estaríamos desfrutando a vitória e não amargando o empate", amenizou o treinador argentino após o jogo.

Para o duelo com o Velo Clube, Luciano estará de volta, depois de ter cumprido suspensão. O desfalque é o garoto Rodriguinho, com dores no joelho. Já o atacante Erick ainda se recupera de entorse no tornozelo esquerdo e é dúvida.

O lateral-esquerdo Wendell, que ainda não estreou, continua à disposição. A tendência é que ele comece o jogo no banco. Na última partida, Enzo Díaz foi o titular e jogou os 90 minutos.

Já no lado direito, Igor Vinícius, que foi substituído em todos os jogos do São Paulo no ano, pode perder espaço para o português Cédric Soares. Como o próximo adversário será o Palmeiras, no domingo, Zubeldía pode mandar a campo um time misto, poupando alguns titulares.

Independentemente do resultado, a partida será histórica para o Velo Clube. É a primeira vez que o time irá viajar de avião, em deslocamento até Brasília. Também é a primeira vez que a equipe jogará fora do Estado de São Paulo.

Em situação delicada no Paulistão, a direção publicou uma nota em apoio ao elenco e à comissão técnica. "Estamos disputando a elite do futebol paulista pela segunda vez na nossa história, depois de 45 anos", começa o texto.

"Estamos medindo força contra adversários mais estruturados e mais acostumados ao Paulistão, mas estamos competindo em igualdade. Desde que conquistamos o acesso, sabíamos que nosso grande objetivo no Paulistão seria lutar para se manter na primeira divisão. Estamos lutando e, nesse momento, nos mantendo. A Diretoria do Velo reconhece e apoia o trabalho da comissão técnica, e o esforço de cada jogador que está representando o Velo nesse campeonato", diz a nota O texto também reconhece críticas, mas repudia ameaças, sem citar nenhum episódio em específico.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VELO CLUBE

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Allan Franco, Ruan e Patryck; Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

VELO CLUBE - Pablo; Rafael Ribeiro, Marcelo Augusto e Gabriel Mancha; Yuri Ferraz, Pedro Favela, Léo Baiano e Léo Campos; Sillas e Jefferson Nem; Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha (SP).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.