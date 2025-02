Após derrota no dérbi, Guarani busca a reabilitação diante do Novorizontino

Polêmicas à parte, o Guarani vai juntando os cacos após a derrota por 2 a 0 para a rival Ponte Preta na última rodada. Em busca da reabilitação e defendendo a liderança do Grupo B, o time de Campinas recebe o Novorizontino, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Mesmo com o revés no dérbi campineiro, o Guarani defende sua liderança na sua chave, com 10 pontos. O duelo contra o maior rival foi cercado de polêmicas, principalmente com a marcação do primeiro pênalti de Lucão em cima de Jean Dias, que gerou protestos da diretoria. O lance acabou com a expulsão do defensor.

Já o Novorizontino vem de um empate sem gols diante do Santos de Neymar, dentro de casa. O resultado manteve o time de Eduardo Baptista na zona de classificação do Grupo C, com 11 pontos, na vice-liderança.

Para a partida, o técnico Maurício Souza não terá obviamente o zagueiro Lucão. A vaga será preenchida por Titi, que foi acionado para compor a linha defensiva no dérbi. Por outro lado, o treinador ganhou novas peças para montar o time. O zagueiro Alan Santos foi liberado pelo departamento médico, enquanto o volante Vinícius Yuji foi promovido da base. Além disso, o clube anunciou a contratação do atacante Raí Nascimento. O trio foi inscrito e está à disposição de Maurício.

Entretanto, o lateral-direito Yan Henrique e o meia Geovane seguem fora por lesões. Mesmo depois da derrota para a Ponte Preta, o técnico mantém a confiança no trabalho: "Não vamos mudar o nosso planejamento. A gente está muito confiante no trabalho ainda. Temos a nossa linha de corte para seguir na primeira divisão e vamos continuar trabalhando para manter a liderança também. Vamos continuar sonhando. Não tem nada definido e vamos seguir nosso trabalho", frisou Maurício.

Do outro lado, o técnico Eduardo Baptista não terá nenhum desfalque por suspensão, mas seguirá sem Lucca, Igor Formiga e Léo Tocantins, todos em transição física, e Vitinho e César Martins, lesionados. Por outro lado, ganhou um reforço no ataque. O ex-Corinthians Léo Natal foi apresentado e está à disposição do treinador, inclusive foi relacionado para o duelo contra o Santos.

O técnico Eduardo Baptista quer chegar o mais rápido possível nos 12 pontos: "A gente fala em fazer os 12 pontos o mais rápido possível, porque passando disso ficamos muito perto de uma classificação. Então, todos estão cientes disso, agora temos outro jogo difícil contra o Guarani fora de casa, e vamos buscar a vitória que pode nos ajudar a alcançar duas metas."

FICHA TÉCNICA

GUARANI X NOVORIZONTINO

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará e João Victor; Luiz Miguel, João Marcelo e Deni Júnior. Técnico: Maurício Souza

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Pablo Dyego, Luís Oyama, Jean Irmer e Patrick Brey; Airton Moisés, Robson e Waguinho. Técnico: Eduardo Baptista. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).