Copa da Inglaterra confirma utilização de impedimento semiautomático a partir das oitavas

O futebol inglês usará tecnologia de impedimento semiautomática pela primeira vez durante a disputa da Copa da Inglaterra. O recurso será utilizado em sete dos oito jogos da fase de oitavas de final do torneio que vão acontecer entre os dias 1º e 2 de março.

A tecnologia de rastreamento de jogadores baseada em IA deveria ser introduzida pela Premier League após uma das pausas internacionais nos primeiros meses da temporada. A iniciativa, no entanto, foi adiada devido a problemas no processo de teste.

Após o progresso nas últimas semanas, o presidente-executivo da Premier League, Tony Scholes, disse na semana passada que a tecnologia será usada primeiro na Copa da Inglaterra, que chegou à fase das oitavas de final.

"A tecnologia de impedimento semiautomática fornecerá um posicionamento mais eficiente da linha de impedimento virtual, com base no rastreamento óptico de jogadores, e produzirá gráficos virtuais para garantir uma experiência aprimorada no estádio e na transmissão para os torcedores", informou a Associação de Futebol da Inglaterra (FA na sigla em inglês) por meio de nota.

Sobre o assunto, a entidade acrescentou ainda que a tecnologia "não altera a precisão da tomada de decisão, mas aumenta a velocidade e a eficiência do processo".

Os árbitros assistentes de vídeo também estarão disponíveis em todos os oito compromissos das oitavas de final da Copa da Inglaterra, assim como os anúncios do VAR, onde os juízes detalham a explicação sobre a sua decisão para os torcedores no estádio.

Os dirigentes da Premier League disseram que esperam que a tecnologia reduza o tempo necessário para verificar os lances de impedimento nas partidas em uma média de 31 segundos.

A Associação de Futebol da Inglaterra informou que a Premier League tentará implementar o sistema ainda nesta temporada, após analisar a tecnologia nos jogos da Copa da Inglaterra.