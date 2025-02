Arsenal confirma cirurgia de Havertz e atacante vira desfalque para o restante da temporada

O Arsenal informou nesta quinta-feira que o atacante Havertz vai ter de passar por uma cirurgia após sofrer uma lesão no tendão da coxa. Em função do procedimento, o atleta vai desfalcar o time inglês no restante da temporada, já que seu retorno está previsto somente para o mês de agosto.

"Kai Havertz sofreu uma lesão no tendão durante uma sessão de treinamento em Dubai na semana passada. Avaliações e análises de especialistas confirmaram que a lesão exigirá uma cirurgia, que deve acontecer nos próximos dias", afirmou o clube inglês em seu site.

No comunicado, o Arsenal informa ainda que o atacante já deverá iniciar o processo de fisioterapia para retornar à equipe. "Logo após a cirurgia, Kai começará o processo de recuperação e reabilitação, que deve se estender ao começo da próxima temporada", complementa a nota.

Ele sofreu a lesão durante um treino da equipe e aumentou a lista de problemas do técnico Mikel Arteta para montar a sua equipe tanto no Campeonato Inglês como na Liga dos Campeões. Além dele, o treinador já não conta com Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.

Uma das peças mais importantes do esquema do Arsenal, Havertz é o artilheiro da equipe na temporada. Contando todas as competições da agremiação, ele assinalou 15 gols.

Segundo colocado no Campeonato Inglês, o Arsenal tenta tirar uma desvantagem de sete pontos (50 a 57) para o líder Liverpool. Na Liga dos Campeões, a equipe de Londres se classificou de forma direta para as oitavas de final da competição ao fechar a sua participação com a terceira melhor campanha na primeira fase.