Bia Haddad vai à semi de duplas no WTA de Doha e Swiatek terá 'pedreira' por final de simples

A brasileira Bia Haddad já está nas semifinais do torneio de duplas do ATP 1000 de Doha. Nesta quinta-feira, ao lado da alemã Laura Siegemund, eliminou as sextas favoritas Ellen Pérez, da Austrália, e Elise Mertens, da Romênia, de virada, parciais de 5/7, 6/4 e 11/9.

As rivais por vaga na decisão serão a chinesa Jiang Xinyu e a taiwanesa Fang-Hsien Wu, que não precisaram entrar em quadra nesta quinta após abandono da dupla quinta favorita em Doha, formada pela russa Veronika Kudermetova e a taiwanesa Chan Hao-Ching.

Haddad e Siegemund tentam chegar à segunda final do ano e buscam o primeiro título desde que formaram a parceria na reta final de 2024. No ATP de Adelaide, no começo de janeiro, elas caíram na decisão diante da chinesa Guo Hanyu e a russa Alexandra Panova. A semifinal ocorre no sábado.

SWIATEK GANHA REEDIÇÃO DE FINAL

Segunda colocada do ranking e buscando o tetracampeonato em Doha, Iga Swiatek não teve trabalho para superar a casaque Elena Rybakina, em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/2 em reedição da final do ano passado.

Agora, a polonesa terá mais um duro embate pela frente. Ele enfrentará

Jelena Ostapenko, a quem jamais venceu no circuito. Ex-top 10 do ranking (ocupou o sétimo lugar em 2023), a tenista letã ganhou os quatro embates contra a ex-líder do ranking e chegou à semifinal após duplo 6/2 sobre o tunisiana Ons Jabeur.

Swiatek não encara Ostapenko desde o Aberto dos Estados Unidos de 2023, quando defendia o título e caiu de virada, nas oitavas de final, parciais de 6/3, 3/6 e 1/6. As outras derrotas foram em Dubai (2022), Indian Wells (2021) e Birmingham (2019). Mais madura e vinda de 15 triunfos seguidos em Doha, a polonesa espera quebrar o incômodo tabu.

Outra tenista a somar mais um grande resultado em Doha foi a bielorussa Ekaterina Alexandrova. Depois de derrubar a compatriota e líder do ranking Aryna Sabalenka na estreia, ele se garantiu nas semifinais ao passar pela norte-americana Jéssica Pegula, quinta favorita, de virada, com 4/6, 6/1 e 6/1.