Camilo chega confiante ao Grêmio: 'Empenhar ao máximo para entregar o nível que o clube merece'

O Grêmio demorou mais que o esperado, mas aos poucos vai dando opções para o técnico Gustavo Quinteros armar a equipe. Nesta quinta-feira, um dia após Francis Amuzu ser oficialmente apresentado, foi a vez do volante Camilo Reijers mostrar sua satisfação por chegar ao clube gaúcho. Ele estava no Akhmat Grozny, da Rússia, e assinou até dezembro de 2027.

"Estou muito feliz de ser oficialmente apresentado no clube, vou me empenhar ao máximo para entregar o nível que o Grêmio merece. Vou trabalhar e fazer tudo por isso", disse o jogador, de 25 anos, que tem características mais de marcação.

O novo reforço já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve ser relacionado para o próximo embate do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, com o Ypiranga, no sábado. "Me sentindo bem caso o professor precise."

O reforço foi questionado sob a pressão de títulos no clube e se disse tranquilo e preparado. "Quando você chega no Grêmio, já vem pensando em ser campeão. Essa pressão existe desde o início. O clube não pode entrar em campeonatos apenas para participar, tem sempre de pensar em ganhar", afirmou o novo camisa 15, já confiante no octacampeonato gaúcho. "Fui bem recepcionado e creio que temos tudo para brigar por esse título."

O jogador estava na Rússia e optou por retornar ao Brasil após os ataques na cidade de Grozny, na guerra com a Ucrânia, se intensificarem em novembro. "Sou casado e tenho um filho de um ano e oito meses, não podia correr o risco de expor minha família a essa situação. Independentemente do que fosse acontecer, não era justificável (permanecer)", explicou.