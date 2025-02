Roma sai na frente mas cede o empate para o Porto no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa

A Roma perdeu a chance de abrir vantagem no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa ao ceder o empate de 1 a 1 para o Porto, em partida realizada no estádio do Dragão, nesta quinta-feira, na casa do rival. A equipe italiana abriu o placar no fim do primeiro tempo com Zeki Çelik, enquanto os anfitriões igualaram o marcador com Francisco Moura na etapa final.

Com o resultado, quem vencer o duelo de volta se credencia a disputar as oitavas de final do torneio europeu. O compromisso que define a classificação está marcado para o estádio Olímpico, em Roma, na próxima quinta-feira.

O primeiro tempo do jogo entre Porto e Roma foi marcado por muita marcação e poucas oportunidades de gol. Jogando em casa, o time português até tomou a iniciativa, mas não conseguiu ser efetivo a ponto de ameaçar a meta adversária.

Na melhor chance, Gonçalo Borges passou por dois adversários e chutou. Na sequência, João Mário tocou para Djaló que cruzou com perigo, mas Saelemaekers fez o corte, aos 43 minutos.

A resposta dos visitantes veio nos acréscimos e em forma de bola na rede. Saelemaekers fez o cruzamento na área, a bola desviou na zaga e Zeki Çelik pegou a sobra para fazer 1 a 0 e levar a vantagem mínima para o intervalo.

O segundo tempo teve uma intensidade bem mais forte do que a etapa inicial. Com uma postura mais ofensiva, o Porto passou a jogar no campo de defesa da Roma e criou seguidas chances.

De tanto insistir, o empate veio aos 17 minutos. O goleiro Diogo Costa fez uma reposição rápida para o brasileiro Pepê. Na progressão do lance, Francisco Moura teve espaço na entrada da grande área e arriscou a finalização. A bola desviou na zaga, enganou o goleiro Svilar e morreu no fundo das redes: 1 a 1.

Apesar de pressionar a Roma em busca da virada, o time português apresentou falta de organização na parte ofensiva, não conseguiu superar a forte retranca italiana e teve de se contentar com o empate em casa.

Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira:

Midtjyland 1 x 2 Real Sociedad

Fenerbahce 3 x 0 Anderlecht

Ferencvaros 1 x 0 Viktoria Plzen

Union St. Gilloise 0 x 2 Ajax

AZ Alkmaar 4 x 1 Galatasaray

Porto 1 x 1 Roma

Twente 2 x 1 Bodoe/Glimt

PAOK 1 x 2 Steaua Bucareste