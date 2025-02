Brasil joga mal, mas arranca empate com a Argentina e adia decisão do Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira jogou mal, mas arrancou um empate por 1 a 1 com a Argentina, nesta quinta-feira, em duelo válido pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

As duas seleções somam dez pontos e o título será decidido domingo com a disputa da última rodada. O Brasil enfrenta o Chile, enquanto a Argentina vai encarar o Paraguai.

Mais uma vez o Brasil adotou uma postura defensiva nos primeiros minutos, deixando a iniciativa para os argentinos. A maior preocupação do time do técnico Ramon Menezes foi a marcação sobre o habilidoso Echeverri, o capitão argentino. Nathan Fernandes ficou isolado no ataque brasileiro.

O primeiro lance de perigo da Argentina surgiu aos 15 minutos. Echeverri, em jogada individual, forçou o goleiro Felipe Longo a fazer boa defesa.

No contra-ataque, o Brasil respondeu com Wesley, que, sozinho, rompeu por mais de 40 metros, mas finalização bateu na zaga e foi para escanteio.

A Argentina, apesar da retranca brasileira, tinha mais facilidade para chegar perto do gol brasileiro. Echeverri, aos 20 e 25, arriscou duas vezes sem sucesso.

Aos 29, um lance de Echeverri com o zagueiro Igor Serrote dentro da área brasileira causou muita reclamação por parte do time argentino. O VAR foi acionado e nada foi apontado de irregular na jogada.

A pressão da Argentina era grade e aos 39 minutos Breno Bidon fez pênalti em Soler. Echeverri bateu com cavadinha e abriu o placar.

Em desvantagem no placar, o Brasil demonstrou nervosismo e terminou o primeiro tempo sem ameaçar o gol defendido pelo goleiro Martinet.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo. A Argentina no ataque e o Brasil no contra-ataque. O problema é que o time do técnico Ramon Menezes não conseguia trocar três passes corretos.

Quando parecia que o Brasil não teria reação na partida, Igor Serrote acertou belo lançamento para Rayan pela meia direita. O atacante bateu cruzado e superou o goleiro Martinet, aos 32 minutos.

A Argentina, que já não tinha Echeverri, substituído por lesão, perdeu um pouco o controle emocional e viu o Brasil crescer na partida. Mas o empate prevaleceu e a decisão ficou para domingo.