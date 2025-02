Carlos Sainz testa novo carro da Williams pela primeira vez

Carlos Sainz Jr. pilotou o novo carro da Williams nesta sexta-feira pela primeira vez. O piloto espanhol, que deixou a Ferrari ao fim da temporada passada da Fórmula 1, guiou o modelo FW47 com uma pintura temporária no Circuito de Silverstone, na Inglaterra.

Foi a segunda vez que Sainz pilota um modelo da sua nova equipe. Depois do fim do campeonato de 2024, ele esteve nos testes para jovens pilotos em Abu Dabi para fazer sua estreia pelo time britânico - na Ferrari havia sido preterido em favor do inglês Lewis Hamilton.

"O que posso dizer é que tudo correu bem, o que é muito bom. Apesar das condições mais limitadas, posso dar um retorno ao time sobre duas ou três coisas que percebi no carro e pode ser melhorado. Então vou conversar com a equipe sobre isso. Mas só quando o carro estiver com os pneus de pista seca vou poder ir no limite", declarou o piloto espanhol.

O dia de filmagens em Silverstone também marcou o lançamento oficial do novo patrocinador master da equipe, a Atlassian. Ao fazer o anúncio no início do mês, a Williams informou que seria o maior contrato da história da equipe, embora não tenha divulgado valores e cifras.

A marca estampou o novo carro, marcado agora pela cor azul escuro, numa pintura temporária. A "roupagem" oficial do modelo FW47 será conhecida somente na terça-feira da próxima semana, durante o grande evento de lançamento da temporada 2025 da F-1. Todas as equipes vão apresentar seus carros com a pintura oficial do ano na O2 Arena, em Londres.

"É obviamente uma evolução do carro do ano passado. Tivemos um inverno razoável. É sempre difícil saber (como será o futuro) porque, quando terminamos a última corrida, acho que nos classificamos a menos de meio segundo um do outro em Abu Dabi. Portanto, a equipe está se aproximando, e o que não se sabe é o quão bom foi o inverno que os outros tiveram", afirmou James Vowles, chefe da Williams.