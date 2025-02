Deschamps promete retorno de Mbappé à seleção francesa e vê Zidane como seu sucessor

Em grande fase no Real Madrid, Kylian Mbappé será a grande novidade nas futuras convocações do seu País. Quem adiantou esse novo cenário foi Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, nesta sexta-feira. Assim, em março, o atacante vai estar presente na lista de relacionados para os jogos das quartas de final da Liga das Nações, quando os franceses enfrentarão a Croácia.

"Claro que ele vai estar lá. Ele é muito ligado ao time francês, mesmo tendo passado por um período pessoal complicado. Está bem fisicamente novamente e você pode ver que está com a cabeça boa", afirmou o treinador em entrevista ao jornal francês "L'Équipe".

Do alto de sua experiência, o comandante francês creditou o período de instabilidade que o craque atravessou como parte do processo de sua transferência do Paris Saint-Germain para o futebol espanhol e, em especial, o Real Madrid.

Diante dessa justificativa, o comandante explicou a ausência de Mbappé nas últimas convocações. "Poucas férias, pouca preparação, seis meses complicados em Paris, dores nas costas, um nariz quebrado na Eurocopa. Demorou um pouco, mas deu certo porque ele fez tudo o que era necessário (para voltar a jogar bem)".

Na entrevista, o treinador também projetou o futuro da seleção francesa. Decidido a encerrar o seu ciclo à frente do time nacional após a Copa do Mundo de 2026, ele vê Zidane como candidato natural ao assumir o seu posto.

A especulação sobre o tema tem sido alta (mesmo antes de Deschamps fazer seu anúncio). Muitos veem o ex-meio-campista como a escolha do povo e Deschamps não discorda. "Zidane é um candidato muito bom, natural e esperado. Só não sei se ele vai querer isso "substituí-lo à beira do campo", afirmou.

Aos 52 anos, o ex-camisa 10 não exerce a função de técnico desde que terminou sua segunda passagem pelo Real Madrid, levando o gigante espanhol a três títulos da Liga dos Campeões e dois do Campeonato Espanhol. Os dois atuaram juntos no meio-campo quando os franceses venceram a Copa do Mundo de 1998 e o Campeonato Europeu dois anos depois.