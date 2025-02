Grêmio contrata o lateral-esquerdo Luan Cândido por empréstimo para a vaga de Reinaldo

Com mais de um mês de atraso nas perspectivas do técnico Gustavo Quinteros, o Grêmio finalmente anunciou nesta sexta-feira um substituto para o experiente lateral-esquerdo Reinaldo, que foi para o Mirassol. Trata-se de Luan Cândido, emprestado pelo Red Bull Bragantino até dezembro.

Quinteros imaginava receber um lateral-esquerdo ainda na pré-temporada, quando o clube gaúcho tinha conversas adiantadas com Marlon, do Cruzeiro. O negócio não se efetivou e o clube encontrou dificuldade no mercado. Sem espaços entre os titulares em Bragança Paulista por causa da presença do titular Juninho Capixaba, o Bragantino aceitou emprestar Luan Cândido aos gaúchos.

"O Grêmio anuncia a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido. O atleta chega para reforçar o elenco gremista, tendo assinado vínculo por empréstimo até o final de 2025", anunciou o clube gaúcho, empolgado com o reforço.

"Lateral-esquerdo aguerrido, se destaca pela versatilidade e desarmes certeiros. Ele chega para agregar ainda mais força ao elenco do Imortal. Seja bem-vindo ao Maior do Sul!", continuou o clube. "Luan teve destaque no cenário do futebol desde as categorias de base, quando defendia o Palmeiras. Teve lastro de convocações para a seleção brasileira nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20."

Com passagem pelo RB Leipzig, da Alemanha, em 2019, Luan Cândido estava no Red Bull Bragantino desde 2021 e ajudou a equipe na campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana naquele ano. No clube paulista foram 21 gols e nove assistências.

Luan Cândido pode ser um curinga para Quinteros, pois além de fazer bem a lateral-esquerda, pode atuar também aberto na ponta ou como zagueiro, função que desempenhava no Red Bull Bragantino, com Juninho na beirada. Alto, o reforço é bom no jogo aéreo e costuma marcar gols quando avança à área adversária.