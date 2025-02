Raphael Veiga mira São Paulo e quer Palmeiras 'ligado' no clássico: 'Todos na mesma frequência'

Já inserido nos preparativos para o clássico de domingo com o São Paulo, no Allianz Parque, o experiente meia Raphael Veiga deu o seu recado aos companheiros visando confronto diante do rival. Sem esquecer nenhum detalhe, o atleta cobrou foco e determinação do elenco para buscar mais um resultado positivo no Campeonato Paulista.

"É muito importante estarmos todos na mesma frequência, todo mundo caminhando e olhando para o mesmo lado. Nos últimos anos, nós e o São Paulo sempre fizemos bons jogos. É uma grande equipe, tem ótimos atletas. Vai ser um jogo difícil, pois todo mundo que enfrenta o Palmeiras cria dificuldade. Vamos fazer de tudo para cumprir uma boa apresentação e ganhar, que é o principal", afirmou.

Decisivo no triunfo de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira ao dar duas assistências para gol, Veiga aproveitou o embalo da vitória recente fora de casa para convocar a torcida a lotar a casa palmeirense.

"Sabemos que a torcida é passional e em alguns momentos fica brava ou chateada. Mas acho que nós, jogadores, quando não temos uma boa atuação ou quando não ganhamos uma partida, sentimos muito também. Acho que tem de estar todo mundo (time e torcida) no mesmo barco, remando para o mesmo lado, porque sempre foi assim que conseguimos conquistar as coisas", afirmou.

Nesta sexta-feira, quem atuou por mais de 45 minutos no confronto com a Inter de Limeira fez um treino regenerativo. Os demais foram a campo para realizar atividades técnicas no campo com dimensões reduzidas. Bruno Rodrigues e Paulinho fizeram trabalho interno. Em estágio de transição física, Felipe Anderson realizou uma movimentação no gramado sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

Terceiro colocado no Grupo D, o Palmeiras soma 16 pontos e aparece atrás da Ponte Preta, segunda colocada na chave (18) e do líder São Bernardo (19). O técnico Abel Ferreira vai aproveitar o treino de sábado para definir a equipe titular que vai a campo no clásico com o São Paulo.