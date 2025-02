Thiago Wild cai nas quartas e ATP 250 de Buenos Aires não terá duelo brasileiro na semifinal

Thiago Wild se despediu do ATP 250 de Buenos Aires nesta sexta-feira, nas quartas de final, na Argentina. O tenista número 1 do Brasil foi eliminado pelo sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open de 2019, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, em 1h39min.

Com a derrota, o Brasil agora é representado apenas por João Fonseca na chave de simples. Ainda nesta sexta, o jovem de 18 anos vai enfrentar o argentino Mariano Navone, 47º do ranking, em outro duelo de quartas de final. Se vencer, o brasileiro alcançará uma semifinal de ATP pela primeira vez na carreira.

A eliminação de Wild encerra a possibilidade de um duelo totalmente brasileiro na semifinal. Se os dois brasileiros vencessem nesta sexta, eles se enfrentariam no sábado, em busca da vaga na grande final na capital argentina.

Sérvio e brasileiro fizeram um primeiro set marcado pelo equilíbrio, ainda que com ligeira superioridade de Djere. O tenista de 29 anos, que já foi o 27º do mundo mas é o atual 112º, obteve duas chances de quebra, sem sucesso. E não teve o serviço ameaçado em nenhum momento na parcial.

No tie-break, ele fez valer a maior experiência e aproveitou um erro do brasileiro num voleio junto à rede para encaminhar o triunfo na parcial. Mais confiante, Djere cresceu em quadra no começo do segundo set. Obteve uma quebra, abriu 3/1 e sustentou a vantagem até fechar a parcial e o jogo.

Apesar da queda, o brasileiro deve subir no ranking. Atual 77º do mundo, ele pode aparecer no 73º na atualização da segunda-feira. Após competir no torneio argentino, Wild disputará a chave principal do Rio Open, na semana que vem.