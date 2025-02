Quatro brasileiros avançam na repescagem e País terá sete surfistas nas oitavas em Abu Dabi

O surfe brasileiro contará com sete representantes nas oitavas de final da etapa de Abu Dabi do Circuito Mundial, disputada em ondas artificiais nos Emirados Árabes Unidos. Miguel Pupo, Deivid Silva, Mateus Herdy e Samuel Pupo passaram sem sustos pela repescagem e se juntam a Filipe Toledo, Italo Ferreira e Yago Dora, já garantidos após vencerem suas baterias. Ian Gouveia, Alejo Muniz, João Chianca, o Chumbinho, e Edgard Groggia estão eliminados.

Miguel Pupo foi o melhor da repescagem, com uma incrível nota de 7,77 pontos, seguido pelo australiano Joel Vaughan. Deivid Silva (7,40), o convidado Mateus Herdy (7,37) e Samuel Pupo (7,07) vieram a seguir, com outros quatro representantes nacionais dando adeus.

Dos 24 surfistas na repescagem, apenas os 12 melhores avançaram às oitavas de final. A sessão noturna em Abu Dabi não era como as tradicionais etapas do Circuito Mundial que contam com confrontos para definir as vagas. Todos fizeram duas manobras na piscina artificial e a melhor nota definiu o ranking.

Desta maneira, Ian Gouveia (15º com 5,33), Alejo Muniz (16º com 5,23), João Chianca, o Chumbinho (17º com 5,03) e Edgard Groggia (18º com 5,00) acabaram eliminados. Vencedor da etapa de abertura da temporada, em Pipeline, o havaiano Barron Mamiya também caiu, com somente 4,93, no 19º lugar.

A segunda etapa do ano do Circuito Mundial é de tiro curto, pois não depende da condição do mar. Como é realizada em ondas artificiais em uma piscina, definirá seu campeão neste domingo. As oitavas e quartas estão agendadas para o sábado.