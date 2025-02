Grêmio anuncia pacotão de reforços com crias de Santos e Palmeiras e atacante do Uruguai

A sexta-feira foi de alegria e renovação da esperança sobre a montagem de um forte time para o torcedor gremista. Além do anúncio do novo patrocínio master com a Alfa, o clube passou o dia anunciando contratações. Depois de abrir o dia oficializando Luan Cândido para a vaga de Reinaldo, os gaúchos oficializaram outro lateral-esquerdo, Lucas Esteves, além do zagueiro Wagner Leonardo, ambos do Vitória, e o atacante uruguaio Cristian Olivera.

Gustavo Quinteros há tempos vinha tranquilizando o torcedor sobre a chegada de reforços e de uma só vez o clube anunciou um pacotão com quatro nomes, podendo reformular quase toda a defesa e com velocidade para o ataque.

Cristian Olivera foi contratado do Los Angeles FC, na Major League Soccer dos Estados Unidos, e assinou contrato até dezembro de 2027. Depois da saída de Nathan Fernandes para o Botafogo, o clube queria um jogador ofensivo de beirada.

"Veloz e habilidoso, o atacante da seleção celeste traz no currículo um Campeonato uruguaio, uma Supercopa do Uruguai e uma US Open Cup. Agora, ele busca novas conquistar em azul, preto e branco. Bem-vindo ao maior do Sul", anunciou o Grêmio, empolgado com seu novo atacante.

Já os dois defensores oficializados depois, estavam no Vitória no Brasileirão. O negócio com Lucas Esteves se transformou em um grande imbróglio com o clube baiano forçar uma cláusula de renovação. Já Wagner Leonardo era o zagueiro artilheiro do clube. Ambos chegam em definitivo.

Lucas Esteves, revelação do Palmeiras, assinou até o fim de 2027, enquanto o contrato de Wagner Leonardo, cria do Santos, é até dezembro de 2028. Enquanto o lateral vai brigar por vaga com Luan Cândido, o zagueiro chega para ser titular.

"O defensor canhoto se destaca pela raça e liderança dentro de campo. Ele também é uma força ofensiva, possui uma das maiores médias de gols entre os zagueiros nas últimas temporadas", destacou o Grêmio.