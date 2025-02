Flamengo e Vasco fazem primeiro 'Clássico dos Milhões' do ano podendo por vaga nas semifinais

O 'Clássico dos Milhões', um dos duelos mais tradicionais do futebol brasileiro, vai acontecer pela primeira vez nesta temporada no Maracanã, neste sábado, a partir das 21h45. Flamengo e Vasco se enfrentam pela 10ª rodada da Taça Guanabara e o vencedor pode garantir uma vaga nas semifinais para continuar brigando pelo título do Campeonato Carioca.

O Flamengo assumiu a liderança, ao vencer por 1 a 0 o Botafogo, quarta-feira, em jogo atrasado da sétima rodada. Com isso atingiu os 17 pontos. O Vasco não foi tão bem na segunda-feira passada quando empatou por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, mas tem 14 pontos, em terceiro lugar.

O confiante técnico Filipe Luís não poderá contar com o meia Gerson e nem com o zagueiro reserva, Cleiton. Ambos foram expulsos na confusão generalizada ocorrida após o clássico com o Botafogo. Cleiton, inclusive, teria desferido um soco que tirou um dente do zagueiro botafoguense Barboza.

Além deles, Alex Sandro segue fora com uma lesão na coxa esquerda. Ayrton Lucas, o seu substituto natural na lateral-esquerda, também continua se recuperando de um trauma no joelho esquerdo. Com isso, Varela deve seguir improvisado, principalmente porque recebeu muitos elogios por sua atuação.

O atacante Juninho, que participou apenas dos primeiros minutos diante do Botafogo, será preservado com um edema muscular na coxa direita. Exames descartaram algo mais grave, porém, ele acabou vetado pelos médicos.

Filipe Luís deve continuar poupando alguns jogadores, mas o goleiro Rossi pode voltar no lugar de Matheus Cunha e o zagueiro Léo Pereira na vaga de Danilo. Sem Gerson, o técnico deve optar pela entrada de um atacante: Plata ou Luis Araújo. Eles atuaram ao lado de Bruno Henrique e Michael.

Luis Felipe pediu valorização ao empenho dos jogadores. Desde que os atletas do grupo principal retornaram, o time vive bom momento e está perto de confirmar a sua classificação para a próxima fase.

"Mesmo contra o São Paulo, nos Estados Unidos, eles (jogadores) deram a vida. Peço que os torcedores valorizem isso. Temos que valorizar e comemorar as vitórias. Valorizar o que fazemos bem e corrigir o que não fazemos", disse.

No Vasco, o meia Philippe Coutinho tem grande chance de fazer seu retorno após ausência diante do Sampaio Corrêa. Com a sua provável entrada, Dimitri Payet deve voltar a ser opção no banco de reservas. No ataque, o garoto Lukas Zuccarello, novidade no último jogo, pode ganhar uma sequência.

Homem de confiança do técnico Fábio Carille, o zagueiro Lucas Oliveira não deverá estar à disposição. Ele sofreu uma pancada no tornozelo direito e deixou o gramado contra o Sampaio Corrêa sentindo dores. A tendência é que Lucas Freitas receba sua segunda oportunidade como titular ao lado de João Victor.

Criticado por parte da torcida, Carille tenta dar a volta por cima. Em entrevista coletiva concedida depois do último jogo, o treinador falou sobre o calendário apertado e explicou sobre a postura da equipe diante da sequência de jogos pela frente.

"A gente está priorizando tudo enquanto estivermos nas competições. Temos que pensar no clássico agora (contra o Flamengo), depois na Copa do Brasil, depois em um jogo decisivo contra o Botafogo. Trabalhando no dia a dia, tratando cada jogo como uma decisão. É um início de trabalho, está dando um mês. São apenas seis, sete jogos com esse grupo", justificou Carille.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Luis Araújo), Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê; Philippe Coutinho, Vegetti e Lukas Zuccarello. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).