Ponte Preta defende vaga nas quartas de final do Paulistão diante do Botafogo

Com quatro vitórias consecutivas, a Ponte Preta vem embalada na reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista. Vice-líder do Grupo D, o time de Campinas defende sua vaga diante do Botafogo, neste sábado, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo abre a 10ª rodada.

Desde a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, a Ponte Preta não sabe o que é sequer empatar. Foram quatro vitórias diante de Água Santa (1 a 0), Noroeste (2 a 1), Guarani (2 a 0) e Mirassol (2 a 1).

Estes resultados deixaram o time de Campinas na frente do Palmeiras e ocupar o segundo lugar do Grupo D, com 18 pontos, um a menos que o líder São Bernardo (19) e dois a mais que o time de Abel Ferreira (16).

O técnico Valentim terá baixas e retornos. Suspensos pelo terceiro amarelo, o zagueiro Emerson e o volante Léo Oliveira são desfalques. Por outro lado, o zagueiro Saimon retorna depois de cumprir o cartão vermelho sofrido no dérbi contra o Guarani.

O treinador ainda tem dúvida na defesa. Sérgio Raphael e Vicente Concha brigam por uma vaga. Já no meio de campo, Dudu é o principal candidato a herdar a vaga de Léo Oliveira, mesmo porque marcou o gol da vitória, por 2 a 1, em cima do Mirassol na última rodada.

"Dependemos só da gente, claro, se vier um resultado negativo de Palmeiras ou São Bernardo vai nos ajudar mais ainda, mas nós temos que focar na nossa vitória" disse o goleiro Diogo Silva, menos vazado da competição, com cinco gols.

Do outro lado, o Botafogo ganhou um respiro na parte de baixo da tabela. O time de Ribeirão Preto vem de duas vitórias seguidas contra concorrentes diretos, Velo Clube e Red Bull Bragantino, ambos por 1 a 0 e em casa.

Com estes triunfos, atingiu os 10 pontos, em terceiro lugar e quase sem chances de classificação no Grupo A, onde o Mirassol tem 16 e o Corinthians 25 pontos. Está em 10.º lugar geral e aposta que, com mais três pontos, não correrá risco de ser rebaixado.

O técnico Márcio Zanardi terá a volta do volante Gabriel Bispo, que cumpriu suspensão diante do Red Bull Bragantino. Entretanto, seu substituto, o galês Sabit, correspondeu e gerou uma dúvida na cabeça do treinador.

De certo será a ausência do lateral direito Jefferson, ainda entregue ao departamento médico. Com isso, Jonathan Cafú seguirá improvisado na ala direita. No mais, com a boa sequência, Zanardi não deve alterar o esquema 3-4-3.

"Todo mundo está preparado, como viram, sai um, entra outro e temos que estar preparados, focados. Estamos com confiança, a equipe tem muita personalidade, porque passou por um momento difícil" disse o volante Leandro Maciel.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X BOTAFOGO

PONTE PRETA - Diogo Silva; Saimon, Sérgio Raphael e Artur; Maguinho, Lucas Cândido, Dudu, Pedro Vilhena e Danilo Barcelos; Victor Andrade e Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

BOTAFOGO - João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Jonathan Cafú, Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Silvinho, Alexandre Jesus e Douglas Baggio. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).