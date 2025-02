Red Bull Bragantino e Noroeste se enfrentam para afastar possibilidade de rebaixamento

Red Bull Bragantino e Noroeste entram em campo neste sábado, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela décima rodada do Campeonato Paulista, com o mesmo objetivo: afastar-se da zona de rebaixamento.

O Bragantino vive uma crise que se arrasta desde a temporada passada, quando lutou para evitar a queda no Brasileirão. No Paulistão, mesmo com reforços, o time não engrenou e amarga a lanterna do Grupo B, com apenas oito pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, em Ribeirão Preto.

O Noroeste também não vive um bom momento. Depois de vencer o Velo Clube na estreia, a equipe de Bauru acumula oito tropeços consecutivos e ocupa a terceira posição do Grupo C, com sete pontos. Na quarta-feira, perdeu em casa para o São Bernardo por 3 a 2 e segue pressionado.

No histórico do confronto, o Bragantino leva ampla vantagem. Em 15 encontros, venceu oito vezes, empatou cinco e perdeu apenas duas. Jogando em casa, o time nunca foi derrotado pelo rival. O último duelo entre as equipes aconteceu em 2011.

O Bragantino terá alguns desfalques. O zagueiro Lucas Cunha está suspenso pelo acúmulo de cartões, enquanto o lateral Luan Cândido viajou para acertar com o Grêmio. O também lateral Nathan Mendes e o atacante Lucas Barbosa estão lesionados.

A boa notícia fica por conta do retorno de Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão diante do Botafogo. Ele retoma o seu lugar no lado esquerdo de campo na vaga de Guilherme Lopes. "Infelizmente, está difícil embalar duas vitórias seguidas. Agora é concentrar. No fim de semana, tem mais uma decisão em casa. São dois jogos seguidos em casa. Não podemos buscar outro resultado a não ser a vitória", falou Eduardo Sasha.

Apesar da derrota, o técnico Allan Aal poderá repetir a escalação do Noroeste. O treinador tenta acertar o esquema defensivo para reencontrar o caminho da vitória. O time não tem suspensos, mas segue sem contar com o zagueiro Luizão e o atacante Vitinho, lesionados.

O clube anunciou recentemente dois reforços, que podem enfim estrear: o zagueiro Diogo Silva e o atacante DG. O segundo, no entanto, deve iniciar a partida entre os reservas. "Precisamos controlar a ansiedade. São quatro pênaltis sofridos em três jogos, isso vem pesando um pouco, a ansiedade de querer dar algo a mais, o que, de certa forma, é positivo, mas temos que ter um pouco mais de tranquilidade em algumas tomadas de decisões, principalmente na parte defensiva", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X NOROESTE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Vinicinho; Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho, Maycon (Diogo Silva), Rodolfo Filemon e Maykon; Dudu Miraíma, Matheus Blase, Jonatas Paulista e Thiago Lopes; Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Allan Aal.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).