Número 1 do mundo, Sinner é suspenso por 3 meses após ser pego em testes de doping

Tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner ficará de fora das quadras por 3 meses. A suspensão foi aceita pelo atleta italiano de 23 anos após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada) em razão dos seus dois testes positivos para drogas realizados no ano passado. Ele ficará impedido de jogar de 9 de fevereiro a 4 de maio deste ano.

Vencedor do Aberto da Austrália no mês passado ao derrotar o alemão Alexander Zverev, Sinner estará apto a participar do próximo Grand Slam desta temporada: o Roland Garros, que começa na segunda metade de maio.

O anúncio da suspensão foi realizado neste sábado, dia 15. A Wada apelou junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra o pedido para inocentar Sinner. O tribunal, no entanto, aceitou a explicação de que o tenista italiano teria sido involuntariamente contaminado por seu fisioterapeuta. A substância proibida utilizada teria sido o clostebol, um anabolizante e antibiótico.

O CAS considerou que Sinner "não teve a intenção de trapacear" e que "a droga não favorece nenhum tipo de benefício em sua performance". Além disso, declarou que o uso da substância ocorreu "sem o seu consentimento e como resultado de negligência de membros da sua equipe". Contudo, o atleta ainda assim é considerado responsável por tais faltas de cuidado provenientes de terceiros.

Sinner se pronunciou através de seus advogados. "Sempre aceitei que sou responsável por minha equipe e entendo que as regras restritas da Wada são importantes para a proteção do esporte que amo. Com base nisso, eu aceito a oferta da Wada para resolver essa questão com a suspensão por 3 meses", disse em trecho do comunicado oficial.

O mundo do tênis tem tido alguns nomes importantes envolvidos em doping nos últimos seis meses. Destaque para a polonesa Iga Swiatek, atual número 2 do mundo, que aceitou um mês de punição em novembro quando ela ainda era a número 1 do ranking da WTA.

Sinner já havia sido inocentado por um conselho independente em março do ano passado pelo uso da mesma substância.