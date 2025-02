Atlético-MG confirma lesões de Júnior Santos e Palácios e dupla desfalca time na semifinal

O Atlético-MG divulgou que os jogadores Júnior Santos e Palácios sofreram lesões musculares durante o treinamento realizado na Cidade do Galo nesta sexta-feira. Exames de imagem confirmaram que Júnior Santos teve uma lesão no tendão da panturrilha direita, enquanto Palácios sofreu uma pequena lesão na coxa esquerda.

Com isso, ambos os atletas estão fora do confronto deste sábado, às 16h30, no Mineirão, contra a Tombense, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A ausência dos jogadores representa uma baixa significativa nas opções ofensivas do técnico Cuca, que deve apostar em um ataque formado por Hulk e Cuello.

Palácios vestiu a camisa atleticana em 26 partidas na última temporada, porém, sob o comando de Cuca, ainda não recebeu muitas oportunidades. Em 2024, participou de apenas três jogos, nenhum como titular, evidenciando a dificuldade de conquistar espaço na equipe.

Já Júnior Santos chegou como a principal contratação do time para a temporada, visando substituir a saída de Paulinho para o Palmeiras. No entanto, o atacante ainda não conseguiu se firmar. Foram quatro partidas disputadas até o momento, sendo três como titular. Além disso, não marcou gols e acabou expulso na vitória sobre o Athletic.

O Atlético não divulgou o período que os jogadores ficarão afastados do gramado, mas a tendência é que retornem apenas em uma possível final. O time alvinegro está em busca do hexacampeonato consecutivo da competição.