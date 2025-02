Arsenal vence com dois gols de Merino e diminui a diferença para o líder Liverpool no Inglês

Com dois gols do meia espanhol Mikel Merino, o Arsenal seguiu firme em sua perseguição ao líder Liverpool e conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao derrotar o Leicester por 2 a 0, neste sábado, no King Power Stadium, em partida válida pela 25ª rodada.

A vitória levou o vice-líder Arsenal aos 53 pontos, ficando a quatro de distância do Liverpool, que ainda entra em campo neste domingo para enfrentar o Wolverhampton no Anfield.

O time de Mikel Arteta segue com boas perspectivas de alcançar o topo da tabela, enquanto o Leicester, com mais uma derrota, permanece na zona de rebaixamento, com apenas 17, complicando ainda mais sua situação na luta contra a queda para a segunda divisão. A equipe de Ruud van Nistelrooy terá que se reinventar nas próximas rodadas para tentar se afastar da parte inferior da tabela.

O Arsenal teve um primeiro tempo abaixo do esperado na partida. Sem contar com os brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, o técnico Mikel Arteta optou por um ataque formado por Nwaneri, Trossard e Sterling, mas a estratégia não surtiu efeito. O time londrino manteve maior posse de bola, chegando a quase 65%, mas teve dificuldades para transformar esse domínio em chances reais de gol.

Enquanto isso, a equipe adversária criou a melhor oportunidade dos primeiros 45 minutos. Aos 48, Kristiansen fez um cruzamento preciso e encontrou Ndidi livre dentro da área. O volante subiu sem marcação, mas cabeceou para fora, desperdiçando uma grande chance. O lance frustrou o técnico Ruud van Nistelrooy, conhecido por sua habilidade como atacante e cabeceador nos tempos de jogador.

O segundo tempo foi bem mais dinâmico, com os visitantes mostrando mais atitude em campo. Logo aos cinco minutos, o Arsenal quase abriu o placar com Nwaneri, que fez um arremate forte, mas a bola acabou indo no travessão.

O time continuou pressionando, e Nwaneri teve outra chance clara aos 32, quando recebeu dentro da área e finalizou, mas o goleiro Hermansen fez uma defesa espetacular, com a bola ainda batendo na trave antes de sair.

A insistência do Arsenal finalmente teve recompensa aos 35. Nwaneri, em grande jogada, cruzou para Merino, que, bem posicionado, desviou de cabeça para balançar as redes e abrir o placar. O Leicester tentou reagir, mas o Arsenal não deu brechas.

Já nos minutos finais, aos 42, o Arsenal ampliou. Trossard fez um passe preciso para Merino na entrada da pequena área, e o meio-campista desviou com classe para garantir o 2 a 0.

O Arsenal volta a campo no sábado, às 12h, horário de Brasília, para enfrentar o West Ham, no Emirates Stadium. Um dia antes, na sexta, às 17h, o Leicester recebe o Brentford, no King Power Stadium.