Corinthians retorna ao Pacaembu após 5 anos como visitante, mas com maioria nas arquibancadas

O Corinthians volta a jogar no Pacaembu neste sábado. Mais de cinco anos após o último duelo no estádio, o time alvinegro encara a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, a partir das 18h30 (de Brasília), sob clima de nostalgia da torcida, mas protesto pelo preço dos ingressos no estádio. Mesmo jogando como visitante, a torcida corintiana teve direito a cerca de 20 mil ingressos - dos 23 mil disponíveis.

A realização da partida não cabe à Portuguesa, por isso a carga limitada para os mandantes - cerca de 2.800 entradas. Em 2024, antes de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o clube vendeu o mando da partida para o Grupo Metrópoles, que pretendia levar o duelo para o Mané Garrincha, em Brasília. Neste ano, no entanto, conseguiu reverter a situação junto ao grupo, responsável por toda a operação e precificação dos ingressos.

"Ciente da importância deste clássico para o nosso torcedor, a Portuguesa SAF negociou junto ao Grupo Metrópoles para que o duelo acontecesse na Mercado Livre Arena Pacaembu, nossa casa durante o período de não utilização do Estádio do Canindé", explicou a Portuguesa, por meio de nota, nesta semana.

Com a reforma no Canindé, a Portuguesa entrou em um acordo para mandar suas partidas do Paulistão. Até esta sexta-feira, mais de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo com o Corinthians. Os preços variam entre R$ 80 e R$ 250. Em comparação, no último duelo com a Inter de Limeira, o ingresso mais caro sai por R$ 120.

Entretanto, na partida contra o São Paulo, que marcou o primeiro da Portuguesa no estádio neste ano, os ingressos também sofreram um aumento em seus valores. Com um ticket médio de R$ 84,20, a entrada mais cara para o torcedor são-paulino saía por R$ 200.

Mesmo com revolta, os 10 mil ingressos já comercializados marcam o maior público em uma partida da Portuguesa desde que o clube passou a utilizar o estádio. Na estreia, diante do São Paulo, cerca de 8.400 torcedores acompanharam a derrota da equipe por 2 a 1. O recorde de público se deu na final da Copinha, entre São Paulo e Corinthians, que recebeu 18.949 torcedores.

Em 2025, dono da melhor campanha no Paulistão, o Corinthians já está classificado para as quartas de final. O clube lidera o Grupo A com 25 pontos, com oito vitórias, um empate e uma derrota. A equipe corintiana tem um jogo a mais do que os adversários, partida adiantada da 11ª rodada, justamente por causa do compromisso na Libertadores.

Caso o Corinthians vença a Portuguesa, basta um tropeço do São Bernardo contra o Guarani no domingo para o time de Ramón Díaz garantir a melhor campanha da primeira fase.

CLÁSSICO COM PALMEIRAS MARCOU ÚLTIMA IDA DO CORINTHIANS AO PACAEMBU

A última vez que o Corinthians jogou no Pacaembu foi em 2019, em clássico com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, em novembro daquele ano. Assim como neste sábado, o time jogou como visitante - e naquela ocasião, com torcida única alviverde. O duelo terminou empatado em 1 a 1, com o Corinthians abrindo o placar já nos acréscimos da segunda etapa, mas sofrendo o gol no lance seguinte.

À época, a equipe era treinada por Fábio Carille, hoje no Vasco, enquanto o Palmeiras tinha Mano Menezes à beira do campo. O técnico, que atualmente comanda o Fluminense, chegou a comandar o time alvinegro entre 2023 e 2024, mas foi demitido após resultados ruins no Campeonato Paulista.