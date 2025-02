Grêmio bate Ypiranga com um a menos e pega Juventude na semifinal sem vantagem

O Grêmio chega com moral para as semifinais do Campeonato Gaúcho 2025. Na tarde deste sábado, o time de Porto Alegre foi até o estádio Colosso da Lagoa para encarar o Ypiranga, em partida válida pela oitava e última rodada da competição estadual, e com um a menos desde o primeiro tempo, superou o adversário por 1 a 0.

A vitória garantiu ao Grêmio a terceira melhor colocação geral na tabela de classificação, com 17 pontos, o colocando frente a frente com o Juventude nas semifinais, que com 19, apareceu em segundo. Serão dois jogos, com o segundo em Caxias do Sul pela melhor campanha do Juventude. A outra semifinal será disputada entre Internacional e Caxias.

Enquanto isso, Ypiranga, Guarany, São Luiz e Monsoon irão jogar a Taça Farroupilha, também no sistema de semifinais, onde o Ypiranga encara o Monsoon e o Guarany pega o São Luiz. O vencedor terá uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Já Brasil de Pelotas, Pelotas, São José e Avenida, disputarão o quadrangular do rebaixamento.

O duelo final da primeira fase começou quente em Erechim. O Grêmio iniciou a partida se lançando ao ataque, e logo aos quatro minutos, acertou a trave com Arezo, de cabeça, após cobrança de escanteio. O Ypiranga respondeu aos 12, quando Lucas Ramos arriscou de fora e Grando fez uma boa defesa. Entretanto, a partida tomou um rumo diferente a partir dos 25, quando em lance na área, João Paulo, Roca e João Lucas se chocaram e ficaram caídos na área. Após análise no VAR, o árbitro considerou uma cotovelada intencional de João Lucas, do Grêmio, em João Paulo, e expulsou o lateral.

Com vantagem numérica, o Ypiranga passou a se soltar mais em campo, mas sem objetividade, não conseguiu aproveitar o momento e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o Grêmio voltou a pressionar, e em contra-ataque, conseguiu chegar ao gol. Aos 16, Monsalve armou a jogada, deixou com Arezo e recebeu de volta na área. O camisa 11 passou entre dois marcadores e mandou para a rede, colocando os visitantes a frente no marcador.

Nos minutos finais, o Grêmio se fechou atrás e não deu espaços para o Ypiranga chegar com perigo. Assim, a equipe gremista conquistou mais uma vitória e chega com moral para a semifinal.

FICHA TÉCNICA

YPIRANGA 0 X 1 GRÊMIO

YPIRANGA - Edson; Vitor Marinho (Rian), Heitor, William Gomes e Heitor Roca (Almer Salas); João Paulo (Cristiano), Lucas Ramos (Daniel Felizardo) e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques (Luciano) e Emerson Galego. Técnico: Matheus Costa.

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Camilo, Dodi, Pepê (André) e Monsalve (Kaick); Aravena (Luis Eduardo) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

GOL - Monsalve, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ramos, William Gomes, Vitor Marinho (Ypiranga); Monsalve, Luis Eduardo, Viery (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - João Lucas (Grêmio).

ÁRBITRO - Francisco Soares Dias.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).