São Bernardo e Guarani brigam para se aproximar da classificação no Paulistão

São Bernardo e Guarani voltam a campo neste domingo, às 16h, quando se enfrentam pela décima e antepenúltima rodada do Paulistão, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Antes do início da rodada, os dois apareciam na liderança de seus grupos, portanto, seguem sonhando com uma vaga nas quartas de finais.

O time da casa se reabilitou no último jogo e busca manter o ritmo nesta reta final, enquanto o visitante vem de tropeços e mira a reação. Depois de dois jogos sem vencer, o São Bernardo se recuperou ao fazer 3 a 2 diante do Noroeste, fora de casa. Com isso, chegou a 19 pontos e iniciou a rodada na liderança, brigando ponto a ponto com Ponte Preta e Palmeiras.

O técnico Ricardo Catalá tem um retorno importante. O zagueiro Helder não jogou diante do Noroeste por estar suspenso e fica novamente à disposição. Mas o também zagueiro Augusto levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Com isso, Pedro Carrerete, escolhido como substituto no jogo passado, continuará como titular. Esta deve ser a única mudança do time.

Catalá alertou sobre a importância do jogo e de manter a concentração em um grupo tão equilibrado. "Seguimos nos dedicando muito para atingir a classificação. Nosso grupo, mais uma vez, alcança uma pontuação alta. Será um jogo duríssimo contra o Guarani, que também luta pela classificação."

Depois de perder o dérbi com a Ponte Preta, por 2 a 0, o Guarani ficou apenas no empate sem gols com o Novorizontino, em casa. Com 11 pontos, iniciou a rodada na ponta do Grupo B, mas é seguido de perto por todos os adversários da chave: Portuguesa, Santos e Red Bull Bragantino.

Assim como o adversário, o técnico Maurício Souza terá um retorno no sistema defensivo. O zagueiro Lucas Rafael, que cumpriu suspensão após ter sido expulso no dérbi, volta ao time. Assim, briga pela posição com Titi, que o substituiu no último jogo, ao lado de Raphael Rodrigues.

O lateral-direito Lucas Justen, vetado pelo departamento médico, segue com dores musculares. O volante Mateus Sarará pode seguir no setor, mas Yan Henrique, que voltou de lesão, é outra opção. Maurício Souza também citou o desgaste físico de dois jogadores específicos: o atacante Deni Junior e Anderson Leite, que serão reavaliados. O artilheiro João Marcelo, poupado no último jogo, pode voltar.

O treinador detalhou a preocupação com os jogadores e pediu confiança no elenco. "Tudo o que a gente faz em relação às mudanças é pensando o melhor para esse jogo na parte física, no lado técnico e também taticamente, mas também o melhor para o outro jogo. Tem jogador que está jogando mais tempo do que poderia jogar. Preciso que apoiem esses jogadores. Eu estou feliz com o que vejo de brio."

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X GUARANI

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Pedro Carrerete, Matheus Salustiano e Helder; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Rodolfo, Léo Jabá e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalã.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Mateus Sarará, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Isaque e Anderson Leite; Luiz Miguel, Deni Junior (João Marcelo) e João Victor. Técnico: Maurício Souza.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).