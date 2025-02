Com Neymar, Santos encara Água Santa sob pressão na Vila e busca reação urgente no Paulista

Três jogos sem vitória, fora da zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista e com o astro do time ainda em fase de adaptação. É diante desse contexto que o Santos entra em campo neste domingo, às 20h30, diante do Água Santa, disposto a dar um basta na campanha irregular para marcar um divisor de águas que inicie uma reação dentro do Estadual.

Apesar de aparentar tranquilidade em meio a um cenário de impaciência por parte da torcida e também de algumas lideranças no clube, o técnico Pedro Caixinha sabe que um novo resultado que não seja uma vitória pode complicar de vez a sua situação no clube.

Restando três compromissos para o fim da fase de classificação, a tabela retrata bem a realidade preocupante da equipe santista. Com nove pontos em nove rodadas, a campanha santista só supera o lanterna Red Bull Bragantino no Grupo B (oito pontos somados).

Com apenas duas vitórias e um aproveitamento de 33%, o treinador português tem problemas para escalar o sistema defensivo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luan Peres está fora da partida. Com Zé Ivaldo garantido no miolo de zaga, a dúvida fica por conta de João Basso e Gil para compor o setor. Luisão surge como terceira opção.

A lateral-direita também deve ter mudança. O argentino Léo Godoy vem deixando a desejar e no domingo o jovem JP Chermont deve reaparecer de início. Caixinha, no entanto, não quis antecipar a escalação diante do time de Diadema.

Com a necessidade de vencer e pelo fato de atuar em casa, a equipe alvinegra provavelmente vai ter uma postura mais agressiva do meio para frente. Soteldo, que no clássico com o Corinthians iniciou o confronto do banco de reservas, está cotado para compor o ataque ao lado de Guilherme e Tiquinho Soares. Com isso, Neymar fica encarregado da criação no meio-campo deixando a missão de marcação para Tomás Rincón e Diego Pituca.

Além da expectativa por vitória para pensar na continuidade do torneio, os olhos dos torcedores e da imprensa mais uma vez vão estar voltados para Neymar. Em três jogos até aqui, foram dois empates (Botafogo e Novorizontino) e uma derrota (para o Corinthians). Neste retorno, o histórico do camisa 10 é digno de um atleta que está em fase de adaptação por conta das graves lesões dos últimos anos. Sem balançar as redes e sem ter dado nenhuma assistência, ele não tem sido o maestro que a torcida esperava.

Pelo lado do Água Santa, o técnico Pintado não quis antecipar o time para o jogo da Vila Belmiro. Ciente da pressão que a sua equipe deve sofrer pela situação delicada que os anfitriões atravessam no Paulistão, a tendência é reforçar a marcação para explorar os contra-ataques.

Lanterna do Grupo C com apenas seis pontos em nove rodadas, a time de Diadema entra em campo na condição de franco atirador. Até aqui, a equipe obteve apenas uma vitória no torneio estadual, empatou três compromissos e sofreu cinco derrotas.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X ÁGUA SANTA

SANTOS - Brazão; JP Chermont (Léo Godoy), Gil (João Basso), Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁGUA SANTA - Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Guilherme Lazaroni; Villian, Ramon, Netinho e Luan Dias; Ademilson e Mike. Técnico: Pintado.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).