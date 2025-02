Jogador da G-League supera desafiantes da NBA e conquista o tri de enterradas do All-Star Game

Mac McClung brilhou mais uma vez no torneio de enterradas do All-Star Game 2025 da NBA, garantindo seu terceiro título consecutivo e consolidando seu nome na história da competição. O jogador do Osceola Magic, afiliado do Orlando Magic na G-League, foi o grande destaque da noite com performances impressionantes que arrancaram aplausos e gritos da plateia presente no Chase Center, em São Francisco, casa do Golden State Warriors.

Desde o início, McClung demonstrou que estava em um nível acima dos concorrentes. Sua primeira enterrada foi uma obra-prima atlética: ele saltou sobre um carro, pegou a bola no teto solar e finalizou com um giro, recebendo nota máxima. Enquanto isso, Matas Buzelis, do Chicago Bulls, não conseguiu concluir suas tentativas, e Andre Jackson Jr., do Milwaukee Bucks, teve uma atuação discreta. Stephon Castle, calouro do San Antonio Spurs, apresentou enterradas técnicas e plásticas, mas sem o mesmo impacto do tricampeão.

Na decisão, Castle fez um grande esforço para tentar destronar McClung, chegando a marcar um 50 ao executar um lance ousado ao passar a bola por trás das costas antes da finalização. No entanto, o atual campeão demonstrou porque é considerado o maior nome da competição nos últimos anos. Ele encerrou sua apresentação com uma enterrada utilizando duas bolas, além de outro salto impressionante sobre um ajudante, garantindo mais duas notas máximas e o título histórico.

Com esse feito, McClung igualou Nate Robinson como o único tricampeão da história do torneio, mas se tornou o primeiro a alcançar essa marca de maneira consecutiva. Após a vitória, o jogador se mostrou grato pelo apoio recebido e deixou no ar a dúvida sobre seu retorno em 2026: "Se quiserem que eu volte, posso pensar sobre isso".

Após a competição, McClung também comentou sobre sua preparação e o desafio mental da disputa. "Eu estava pensando, por favor, entre, bola, por favor. E então no carro, eu fico tipo, por favor, não caia no carro. Mas no fim, tudo se resume à confiança na preparação. Foram meses de treino intenso, e quando chegou o momento, eu apenas entrei no fluxo, sem pensar demais. Depois da minha segunda participação, senti que precisava melhorar, e foi isso que me motivou a buscar a perfeição nesta edição."

Além do show de enterradas, Tyler Herro, do Miami Heat, venceu o torneio de três pontos, impedindo Damian Lillard de alcançar seu terceiro troféu consecutivo na disputa. Já o Desafio de Habilidades ficou com a dupla do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell e Evan Mobley, em um evento marcado por uma desclassificação inusitada de Victor Wembanyama e Chris Paul.