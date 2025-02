Cuca confirma saída do volante Otávio e contrato de quatro anos com o Fluminense

O técnico Cuca confirmou a saída do volante Otávio do Atlético-MG para o Fluminense, onde o jogador assinou um contrato válido por quatro temporadas. O treinador explicou os motivos da transferência e ressaltou que a mudança foi positiva tanto para o atleta quanto para o clube mineiro.

"Ele está indo por um contrato de quatro anos. Ele tem 31 anos (completará em maio). Aqui no Galo, ele não tinha essa possibilidade", afirmou Cuca. "Para isso vieram outros jogadores mais jovens. O Patrick (ex-Palmeiras) é um exemplo para haver essa renovação. O Otávio vai ter uma segurança muito maior em termos profissionais, financeiros, familiares."

Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, após iniciar a carreira no CRB, Otávio ganhou destaque no futebol europeu atuando pelo Bordeaux, da França, onde permaneceu por quatro temporadas. Em 2022, foi contratado pelo Atlético-MG e teve papel fundamental nas conquistas da Copa do Brasil e do tricampeonato Mineiro. Durante sua passagem pelo clube alvinegro, disputou 137 partidas, sendo 50 apenas no último ano.

Cuca fez questão de elogiar a postura profissional de Otávio dentro e fora de campo: "Ele deixou em três anos (de Atlético) muita entrega, muito aprendizado. Foi sempre um exemplo dentro do vestiário, quando jogava, quando não jogava. Esse tipo de jogador faz muita falta, mas eu entendo a saída dele. É melhor para ele, e o clube ainda consegue fazer uma venda para, de repente, buscar uma alternativa."

Enquanto trabalha nos bastidores com saída de jogadores e chegadas de reforços, o Atlético foca na semifinal do Campeonato Mineiro. Neste sábado, encaminhou vaga na decisão ao vencer o Tombense por 2 a 0, com dois gols do atacante Hulk.