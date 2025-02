United perde para o Tottenham, vê crise aumentar e cai para 15º no Campeonato Inglês

A fase do Manchester United segue preocupante. Em um confronto entre duas equipes que vêm decepcionando no Campeonato Inglês, o Tottenham levou a melhor e venceu por 1 a 0 neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 25ª rodada.

Com a derrota, a 12ª na competição, o United amarga a 15ª colocação, com apenas 29 pontos. Apesar da campanha ruim, o time ainda mantém uma boa distância da zona de rebaixamento, onde o Ipswich, primeiro dentro do Z-3, soma 17 pontos. Já o Tottenham conquistou um respiro na tabela, ganhou duas posições e agora ocupa o 12º lugar, com 30 pontos.

O Tottenham começou o jogo de forma mais incisiva e, aos 13 minutos, abriu o placar com James Maddison. Após uma finalização de Bergvall que rebateu na defesa do Manchester United, Maddison se antecipou a todos e colocou a bola no fundo das redes, garantindo a vantagem para a equipe da casa. O gol aumentou a confiança do time, que parecia mais bem postado no campo e controlava as ações iniciais da partida.

O Manchester United tentou reagir, mas o time de Rúben Amorim não conseguiu responder de imediato. Aos 24, Garnacho teve a chance de empatar, dominando um passe preciso dentro da área. No entanto, sua finalização foi desastrada, e ele isolou a bola para fora, deixando escapar a oportunidade de igualar o marcador. O Tottenham não se abalou com a tentativa do adversário e, aos 27, viu Mathys Tel aproveitar uma bola perdida dentro da área e disparar um chute forte. Porém, a defesa de Andre Onana foi impecável, evitando que o time da casa ampliasse a vantagem.

A equipe da casa voltou mais agressiva para o segundo tempo e quase empatou aos 10 minutos, quando Garnacho recebeu dentro da área e finalizou com força, mas Vicario fez uma grande defesa. A pressão dos visitantes continuou, e aos 27, Joshua Zirkzee aproveitou um cruzamento preciso e cabeceou com perigo, mas a bola passou raspando a trave esquerda.

Apesar das chances criadas pelo United, foi o Tottenham quem controlou melhor o jogo e administrou a vantagem. A equipe da casa soube segurar o resultado e garantiu uma vitória importante, aumentando ainda mais a crise do rival.

O United volta a campo no sábado, às 9h30, pelo horário de Brasília, para encarar o Everton, no Goodison Park. No mesmo dia, às 12h, o Tottenham visita o Ipswich, no Portman Road.