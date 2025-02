Braathen é 13º no slalom no Mundial de esqui alpino, e país obtém melhor resultado da história

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen melhorou sua performance histórica e terminou na 13ª colocação na prova de slalom no Mundial de esqui alpino neste domingo em Saalbach, na Áustria. Na sexta-feira, ele havia se classificado no 14º posto no slalom gigante. Ele garantiu o melhor resultado do Brasil em um Mundial da modalidade. A mais alta colocação de um atleta do pais era a 24ª na prova do combinado de Francisco Giobbi em 1966, em Portillo, no Chile.

Braathen ficou bem próximo da melhor participação de um atleta do Brasil em campeonatos mundiais de esportes olímpicos de inverno. Em 2001, Isabel Clark terminou na 12ª posição no Mundial de snowboard cross, na Itália. "Estava me sentindo tão bem, mas não consegui trazer o nível que eu tenho dentro do meu coração para a competição e fazer ainda mais história para o Brasil. Estou muito orgulhoso do que consegui, mas queria trazer a bandeira para o topo do pódio", afirmou o esquiador de 25 anos. "Preciso voltar para os treinos. Vou trabalhar para as próximas competições, ficar mais rápido, para dançar do jeito brasileiro. Estou muito animado para continuar representando essa bandeira", completou.

Na primeira descida, Braathen foi o 12º atleta a entrar na pista e completou o percurso na 10ª posição, em 1min00s74 (1,51 segundo mais lento do que o francês Clement Noel, o mais rápido). Na segunda descida, o brasileiro marcou 55s36, o que garantiu o 13º lugar.

"Agora a gente descansa um pouco, por 4 ou 5 dias, e vamos voltar para o treino. Vamos para uma competição na Eslovênia e, depois, para a Noruega. A gente vai acabar a Copa do Mundo em Sun Valley, nos Estados Unidos", disse ele, que é o atual sexto colocado no ranking do slalom na Copa do Mundo.

Braathen conquistou três medalhas em 17 provas disputadas desde que começou a defender o Brasil. Duas vieram no slalom e uma no slalom gigante.