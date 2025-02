João Fonseca se torna 68º do mundo e fatura quase R$ 1 milhão com título do ATP de Buenos Aires

A conquista de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires o colocou no posto de tenista mais jovem do Brasil a vencer uma final de um torneio da ATP na era aberta (a partir de 1968). Ele superou o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0 neste domingo.

Fonseca também entrou no Top 10 dos mais jovens a decidir um título desde 2000. Ao chegar na final, com 18 anos, 5 meses e 26 dias, ele tirou da lista o suíço Roger Federer, vice-campeão em Marselha, em 2000, com 18 anos e 6 meses.

Ao todo, as premiações do ATP 250 Buenos Aires chegam a US$ 688 mil (R$ 3,9 milhões). O campeão garantiu US$ 100 mil (R$ 572,7 mil). Já o vice, US$ 58,5 mil (R$ 334,4 mil). Até a final, João já havia conquistado US$ 72,7 mil (R$ 416,4 mil). O montante que o brasileiro faturou é de US$ 172,7 mil (R$ 989,1 mil). Já Cerúndolo ficou com "apenas" US$ 131,1 mil (R$ 750,9 mil).

PREMIAÇÃO DO ATP 250 BUENOS AIRES POR FASE

Primeira rodada: 7 mil dólares

Segunda rodada: 11,5 mil dólares

Quartas de final: 19,9 mil dólares

Semifinais: 34,3 mil dólares

Vice-campeão: 58,4 mil dólares

Campeão: 100 mil dólares

João Fonseca estreou no torneio contra o argentino Tomás Etcheverry, com vitória por 2 sets a 0, duplo 6/3. Nas oitavas de final, ele bateu Federico Coria, também da Argentina, com uma bela virada. As parciais foram de 2/6, 6/4 e 6/2. O último argentino batido foi Mariano Navone, novamente de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5, antes da semifinal deste sábado, na qual passou pelo sérvio Laslo Djere.

FONSECA VIRA MELHOR BRASILEIRO

O ranking da ATP é atualizado às segundas-feiras, uma projeção feita já neste domingo, contudo, aponta João Fonseca como brasileiro mais bem colocado. Após o título, ele aparece na posição 68. Fonseca chegou a semifinal como 99º do mundo.

Após a classificação para a decisão, o tenista já havia se confirmado como melhor brasileiro, com uma projeção para o 74º lugar, superando Thiago Wild, que ficaria em 75º.