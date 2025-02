Saiba qual o próximo desafio de João Fonseca após o título do ATP 250 de Buenos Aires

João Fonseca conquistou neste domingo o título do ATP 250 de Buenos Aires, tornando-se o mais jovem sul-americano a conquistar um troféu na era da associação masculina (pós-1990), mas já tem compromisso marcado e pode adicionar mais troféus à sua galeria. Ele é um dos competidores confirmados na chave principal do Rio Open, o maior torneio do esporte na América do Sul e nível ATP 500, junto a outros brasileiros.

Além do recente campeão, o País será representado também por Felipe Meligeni, Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Thiago Wild. No caso de João, o primeiro compromisso será contra o francês Alexandre Muller, atual 58º do mundo, na primeira fase. E os dois agora estão bem próximos na classificação, visto que o tenista de 18 anos subiu para o 68º lugar no ranking com o troféu na argentina.

A chave principal, com João Fonseca e companhia, começa nesta segunda-feira, após a conclusão dos qualificatórios. Em 2024, ele chegou às quartas de final do Rio open, junto a Wild e Monteiro, na que foi a melhor campanha do Brasil na competição.

A estreia de Fonseca deve acontecer terça ou quarta-feira. Se o brasileiro bater Muller no primeiro jogo da história entre os dois, enfrentará o vencedor de Corentin Moutet (França), 66º do mundo, e Tomas Martin Etcheverry, 44º colocado no ranking, nas oitavas de final. Ele pode cruzar com brasileiros tanto nas semifinais quanto na final. Heide e Meligeni estão de seu lado na chave e podem ser o adversário da semi, enquanto Wild e Monteiro estão no outro, no caminho até a decisão.