Abel pede elenco maior no Palmeiras e ameniza eventual eliminação: 'Podem falar mal'

A situação do Palmeiras no Campeonato Paulista é crítica. O time precisa de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata, restando duas partidas nesta primeira fase. Após o empate sem gols com o São Paulo, o técnico Abel Ferreira disse que foi claro desde o início sobre como lidaria com o Estadual em 2025 e refletiu sobre a necessidade de novas contratações.

"Tomei uma decisão no início do ano. Nas minhas contas, teríamos dois pontos a mais ou a menos. Em todos os grupos, com os pontos que temos (17), poderíamos avançar. Vamos fazer aquilo que nos compete até o fim. Não enganei ninguém. Desde o início fui muito claro naquilo que disse", afirmou Abel sobre sua proposta de rodar o elenco no Estadual para dosar energias diante de uma temporada que prevê o maior número de jogos desde que chegou ao País.

O português ficou reticente em apontar com todas as letras a importância do Paulistão para o Palmeiras em 2025 e usou rivais para exemplificar. "Em função daquilo que é esta temporada, este título tem muito mais importância para Corinthians e Santos que não ganham há muito tempo do que para o Palmeiras. Não sei se temos esse crédito de ficar fora e não ganhar a quarta. Podem falar mal do Palmeiras, estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos."

Caso o Palmeiras seja eliminado, a equipe terá quase um mês para se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. A última rodada da fase de grupos do Estadual está agendada para o próximo domingo, dia 23 de fevereiro. Já o Nacional começa no fim de semana dos dias 29 e 30 de março. "Teremos tempo para treinar mais, mas o impacto não sei, não sou adivinho", disse.

Abel falou diversas vezes sobre a necessidade de reforços. A janela de transferências será encerrada no próximo dia 28. Até lá, o Palmeiras busca ao menos um centroavante, um ponta e um volante. Para a zaga, a equipe tem bem encaminhada a contratação de Micael, que está no Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

"Precisamos ter um elenco maior. É fundamental ter mais profundidade. Faltam peças ao nosso quebra-cabeças. Eu sei bem o que precisamos. E a diretoria também. A direção está trabalhando afincadamente para cumprir com essas reposições. Quero dois jogadores por posição do mesmo nível, e os garotos da base nos vão dar a profundidade de elenco que desejo. Nosso elenco, desde que cheguei, sempre foi curto, mas não tanto quanto agora", afirmou Abel.

O Palmeiras volta a atuar na próxima quinta-feira, às 19h30. O adversário será o Botafogo de Ribeirão Preto, no Allianz Parque. Se não ganhar e a Ponte Preta vencer seu compromisso diante do São Paulo, a equipe alviverde estará eliminada do Paulistão.