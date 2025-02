Novorizontino e Mirassol fazem 'clássico' de olho em vaga nas quartas de final do Paulistão

No clássico da região noroeste do estado de São Paulo, Novorizontino e Mirassol fazem o tradicional "dérbi da 017" (DDD da região). Em jejum de vitórias, mas podendo se classificar às quartas do Campeonato Paulista, a dupla entra em campo nesta segunda-feira, às 20h, marcando o encerramento da 10ª rodada, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Dono da casa, o Novorizontino vem de três empates seguidos diante de São Bernardo, por 1 a 1, Santos e Guarani, ambos sem gols. Mesmo com a seca de vitórias, o time não deixou a zona de classificação do Grupo C, com 12 pontos, cinco a mais que o Noroeste, terceiro colocado, porém com um jogo a mais. Diante deste cenário, precisa vencer o clássico e torcer por um tropeço do time de Bauru para avançar.

O Mirassol era o time de melhor campanha no Paulistão e líder da chave, mas também vem de uma sequência de três jogos sem vencer. Foram duas derrotas para São Paulo, por 4 a 1, e Ponte Preta, por 2 a 1, além de um empate diante do Noroeste, por 1 a 1.

Com estes resultados, perdeu as lideranças para o Corinthians, ficando com 16 pontos, na segunda colocação do Grupo A, e terceira geral. O Mirassol só precisa de uma vitória simples para se garantir nas quartas, uma vez que a distância para o Botafogo é de seis pontos e levaria vantagem no critério de desempate.

O técnico Eduardo Baptista não terá o zagueiro Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com César Martins vetado pelo departamento médico, Renato Palm assume a posição. O treinador ainda espera contar com o lateral Igor Formiga, que está em transição física após um entorse no tornozelo esquerdo e será avaliado horas antes do duelo.

Apesar do jejum, Baptista espera alcançar o segundo objetivo do Novorizontino na temporada. "Nós batemos uma meta (12 pontos), agora tem a próxima (classificação) e estamos na iminência de também concretizar. Espero que a gente faça um grande jogo, possa vencer e além de classificar nos consolidarmos nessa reta final de Campeonato Paulista", disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Eduardo Barroca não terá nenhum desfalque disciplinar e deve repetir a escalação. Por outro lado, o treinador pode promover duas estreias. O atacante Rafa Silva e o volante Matheus Sales estavam em recondicionamento físico e podem ser as novidades entre os relacionados.

Buscando retomar a confiança, Barroca pede equilíbrio no Mirassol: "Nosso foco tem que ser o Novorizontino, a melhor preparação para esse jogo para tentarmos melhorar o que precisa, ajustar o que não foi tão bom no último jogo e confirmar as coisas que foram boas. Precisamos trabalhar no equilíbrio para confirmar a classificação e que estejamos no nosso melhor na fase eliminatória", reafirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X MIRASSOL

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, Rafael Donato e Renato Palm; Rodrigo Soares, Jean Irmer, Luis Oyama e Patrick Brey; Pablo Dyego, Robson e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Alan Empereur, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Clayson, Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Marianna Nanni Batalha.

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).