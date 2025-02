Stephen Curry brilha em casa, conquista MVP e Time Shaq vence o All-Star Game da NBA

O tradicional All-Star Game da NBA 2025 conheceu o seu campeão na madrugada desta segunda-feira, em São Francisco, e teve como protagonista um velho conhecido da torcida local. Stephen Curry liderou o time comandado por Shaquille O'Neal, no Chase Center, na vitória de 41 a 25 sobre a equipe de Charles Barkley. Atuando ao lado de nomes como James Harden, Jayson Tatum e Damian Lillard, o astro do Golden State Warriors teve a sua atuação recompensada ao ser eleito o MVP desta edição do Jogo das Estrelas.

"Este é um fim de semana especial em todos os sentidos", disse Curry. "Isso é muito simbólico. Espero ainda ter muito a conquistar na quadra. Para mim, depois de ter jogado aqui por 16 anos, é uma grande celebração do basquete estar aqui."

Curry recebeu esse destaque por sua jornada notável. No duelo, o astro do Golden State Warriors ajudou a sua equipe marcando 12 pontos na final com quatro cestas de três. A precisão nos arremessos de longa distância levou a torcida à loucura na arena.

"Que experiência incrível. É uma honra e uma bênção poder celebrar e compartilhar esse momento com vocês. Isso tem sido parte da minha vida. O impacto que o jogo teve foi marcante do começo ao fim", afirmou o destaque do All-Star Games.

O tradicional evento da NBA contou com um formato diferente e teve quatro equipes ao invés de duas. A nova versão utilizada contou com semifinal e final para determinar o vencedor e teve um total de três confrontos.

Os 24 jogadores selecionados foram divididos em quatro equipes lideradas por nomes consagrados da modalidade como Charles Barkley, Shaquille O'Neal e Kenny Smith. O quarto e último elenco foi formado por atletas de primeiro ou segundo ano na NBA e foram comandados pela ex-jogadora da WNBA, Candace Parker.

Nos encontros válidos pelas semifinais, os conjuntos liderados por Barkley e Kenny se enfrentaram. Os times comandados por Shaq e Candace completaram a outra partida desta etapa. Pelo regulamento, vencia o duelo o time que alcançasse ou superasse a marca dos 40 pontos.

Na primeira semi, a equipe de Barkley levou a melhor ao vencer o rival por 41 a 32. No outro duelo, os comandados de Shaquille O´Neal se garantiram na decisão ao derrotar os rivais dirigidos por Candance por 42 a 35.

Na final, a dobradinha formada por Stephen Curry e Jayson Tatum fez a diferença para a conquista do All-Star Game no triunfo de 41 a 25 sobre os rivais. O astro do Boston Celtics foi o cestinha da decisão com 15 pontos, três a mais do que Curry, o melhor em quadra. Do outro lado, o destaque foi Victor Wembanyama (11).