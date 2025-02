Jornal argentino se empolga com João Fonseca: 'Promete ser pesadelo de Sinner e Alcaraz'

A vitória de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, sobre o anfitrião Francisco Cerúndolo, 28º do ranking, não impactou somente a torcida brasileira, que se tornou fã do tenista nos últimos dias. Na Argentina, o jovem de 18 anos já está sendo classificado como uma ameaça aos líderes do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) - até mesmo um pesadelo.

"Daqui a alguns anos, os 5.500 espectadores que se reuniram no Buenos Aires Lawn Tennis Club poderão dizer que viram com os próprios olhos o que promete ser o pesadelo de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e tantos outros monstros (talvez até de Novak Djokovic)", escreveu o diário argentino Olé, após o triunfo de Fonseca.

O próprio Alcaraz parabenizou o brasileiro após sua conquista em Buenos Aires. "Impressionante, João! Muitos parabéns!", escreveu o espanhol, em seu perfil no X (antigo Twitter), após o triunfo do brasileiro. Ao longo de sua carreira, o tenista conquistou a medalha de prata olímpica em Paris-2024, além de se sagrar campeão em Roland Garros, Wimbledon (duas vezes) e no US Open.

Ao vencer Cerúndolo por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/1) em 1h45min, Fonseca se tornou, aos 18 anos, cinco meses e 26 dias, o mais jovem sul-americano a conquistar um título na era ATP Tour (a partir de 1990). Ele também entrou no top 10 dos mais jovens campeões e tirou da lista o americano Pete Sampras, ex-número um do mundo e ex-recordista de títulos de Grand Slams.

Há menos de um ano, Fonseca conquistou sua primeira vitória no circuito principal da ATP ao aproveitar muito bem o convite oferecido pelo Rio Open e chegar às quartas de final do evento, derrotado pelo argentino Mariano Navone, rival que foi eliminado pelo brasileiro nesta semana na capital argentina. Na ocasião, Fonseca era apenas o 655º colocado do ranking mundial.

Ele é um dos competidores confirmados na chave principal do Rio Open, o maior torneio do esporte na América do Sul e nível ATP 500, junto a outros brasileiros. Além do recente campeão, o País será representado também por Felipe Meligeni, Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Thiago Wild. No caso de Fonseca, o primeiro compromisso será contra o francês Alexandre Muller, atual 58º do mundo, na primeira fase.